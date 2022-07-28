Липень, 28 в 17:53

Усі роботодавці та приватні підприємці мають сплачувати за себе та своїх найманих працівників Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Що таке ЄСВ, для чого він потрібен та яка його ставка – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке ЄСВ

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Це страховий платіж, який сплачують роботодавці за своїх працівників, а також фізичні особи (підприємці), які проводять незалежну професійну діяльність.

Платниками єдиного внеску є:

роботодавці;

фізичні особи-підприємці, які обрали загальну чи спрощену систему оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну чи юридичну практику тощо) та отримують від неї дохід;

фермери, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

до осіб, які підлягають страхуванню; особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування;

виконавчі служби.

Загалом, цей внесок потрібен, аби застраховані особи змогли отримати соціальну допомогу у випадку безробіття, захворювань, для пенсійних виплат та у інших випадках.

ЄСВ є регулярним, обов’язковим та щомісячним платежем, який особи зобов’язані сплачувати не пізніше 20 числа наступного місяця. Проте його можна вносити не лише кожного місяця, а раз на квартал чи в кінці року.

Як сплачується ЄСВ

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума кожній заробітної плати, яку вони платить застрахованим працівникам.

У свою чергу ФОПи сплачують ЄСВ в залежності від свого доходу.

Основна ставка ЄСВ у 2022 році залишатиметься на рівні 22% та стосується таких виплат:

заробітної плати;

прибутку ФОПів, самозайнятих осіб, членів фермерських господарств тощо;

різноманітних грошових винагород.

Загалом мінімальна та максимальна сума єдиного внеску залежить від розміру мінімальної зарплатні.

Оскільки з 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 6500 грн, обчислили ЄСВ можна так:

6500 х 0,22 = 1430 грн/міс.

Саме такий розмір ЄСВ є мінімальним до сплати роботодавцями за працівників, які працюють за основним місцем роботи, а також ФОПами.

Проте у жовтні мінімалка в України виросте до 6700 грн, тому ЄСВ з 1 жовтня становитиме:

6700 х 0,22 = 1474 грн/міс.

У випадку, якщо ФОП не отримав жодного прибутку за місяць чи квартал, він все одно сплачує мінімальний розмір ЄСВ.

Відповідно, у кожного працівника чи ФОПа ЄСВ різний, бо залежить від їхнього індивідуального прибутку.

До того ж, коли працівник отримує зарплату, відпускні, премію чи інші грошові виплати на які нараховується ЄСВ, повинен сплатити єдиний внесок на кожен грошовий дохід.

Коли сплачувати ЄСВ

до 20-го числа кожного місяця — внесок сплачується за минулий місяць, у випадку, коли заробітна плата не була виплачена;

— внесок сплачується за минулий місяць, у випадку, коли заробітна плата не була виплачена; у інших випадках — при кожній виплаті зарплати, відпускних, та інших виплат, на які нараховується ЄСВ.

Фізичні особи, самозайняті особи та члени фермерського господарства зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом.

Варто зазначити, що останнім днем сплати внеску в такому випадку має бути 19 число відповідного місяця.