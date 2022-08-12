Серпень, 12 в 11:08

Через повномасштабну війну в Україні учасники цьогорічного ЗНО замість паперових сертифікатів НМТ отримували SMS-повідомлення з номером сертифіката та PIN-кодом.

Як отримати свій сертифікат НМТ – читайте в нашому матеріалі.

Що таке сертифікат НМТ

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ) є підтвердженням факту реєстрації для участі у тестуванні.

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Проте для участі у 2022 році в національному мультитесті цей документ не потрібен.

Однак для успішної участі у НМТ учаснику необхідно мати доступ до інформаційної сторінки учасника ЗНО.

Доступ до неї здійснюється за номером сертифіката ЗНО та PIN-кодом, що зазначені у сертифікаті.

Якщо ви маєте сертифікат, обов’язково збережіть його номер і PIN-код, щоби надалі використовувати цю інформацію для входу на Інформаційну сторінку учасника ЗНО.

Де знайти електронний сертифікат НМТ

Після реєстрації на складання національного мультимедійного тесту усі учасники отримали від УЦОЯО SMS-повідомлення.

Дані в повідомленні від Українського центру оцінювання якості освіти – це номер і PIN-код сертифіката НМТ. Рік видачі – 2022.

Отже, якщо ви зареєстрували свій електронний кабінет до надходження SMS, ви мали зазначити, що сертифікат НМТ/ЗНО відсутній. У такому випадку для отримання сертифіката, вам потрібно:

увійти у свій е-кабінет вступника;

перейти в блок Сертифікат НМТ;

заповнити там необхідні поля – інформацію, що надійшла у повідомленні.

Таким чином ви отримаєте свій сертифікат.

Якщо ви вже отримали SMS, то під час реєстрації ви просто вибираєте пункт Маю сертифікат НМТ та вказати Номер, PIN-код та Рік.

Після цього знайти його ви можете у блоці Сертифікат НМТ.

Не варто плутати сертифікат та результат тесту. Дані сертифіката кожен учасник НМТ отримує до тестування. Вони й зазначаються під час реєстрації кабінету.

Результати НМТ встановлюються після тестування й відображаються вже в кабінеті.

До речі, на сайті ЄДЕБО з’явилася можливість перевірити достовірність свого сертифіката.

Щоб знайти свій сертифікат в ЄДЕБО потрібно:

перейти за посиланням

вказати номер сертифіката;

ПІП учасника;

натиснути Надіслати запит.

Це важливо насамперед для працівників приймальних комісій, адже цього року учасники НМТ не мають паперових сертифікатів.

Тому, коли вступник подаватиме паперові заяви, через сервіс можна перевірити достовірність сертифіката.

Так само кожен вступник може швидко дізнатися, чи є його сертифікат в ЄДЕБО.