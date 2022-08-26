Удари ЗСУ по Антонівському мосту та зупинка роботи ЗАЕС: що відбувається на 184-й день війни (онлайн)

ЗСУ вчергове влучили по Антонівському мосту. А також вдарили по Каховському мосту та місцям зосередження військ РФ в Бериславському районі.

Через зупинку Запорізької АЕС жителі Херсонщини залишились без світла та води.

Після інциденту на ЗАЕС місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати атомну електростанцію до 5 вересня. Серед членів місії будуть фахівці з безпеки, яких зазвичай не залучають до таких візитів.

У селищі Приазовське Мелітопольського району підірвали штаб російських окупантів. Там росіяни готувалися до псевдореферендуму та видавали українцям російські паспорти.

У селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершили рятувально-пошукові роботи. Унаслідок обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, з них двоє — діти.