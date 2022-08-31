У Києві осінні канікули рекомендують перенести на зиму

Серпень, 31 в 16:49

Осінні канікули у школах у 2022 році можуть перенести на зиму.

Про це йдеться у рекомендаціях департаменту щодо структури 2022-2023 навчального року в Києві.

— Зважаючи на безпекову ситуацію в Україні та столиці, епідеміологічний стан та інші чинники, що можуть впливати на організацію освітнього процесу, вважаємо за можливе … перенесення осінніх канікул на лютий 2023 року, – заявив департамент.

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Наразі планується, що осінні канікули будуть з 31 жовтня до 6 листопада, зимові – з 24 грудня до 8 січня, весняні – з 27 березня до 2 квітня.

З 1 вересня українські школярі знову повернуться за парти. Однак офлайн-навчання розпочнеться лише в тих школах, де є укриття. Факти ICTV розповідали, як батькам підготувати дитину до 1 вересня.

Також ми розповідали, як дізнатися, чи є в школі укриття, і чи можна обрати формат навчання.