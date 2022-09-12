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Факти / Україна / Суспільство

Контрнаступ ЗСУ: українські захисники зайшли до Святогірська

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Серце з прапором України
Фото: Depositphotos

Контрнаступ Збройних сил України триває, наші захисники звільняють населені пункти на різних напрямках. Зокрема, найімовірніше, українські військові зайшли до Святогірська Донецької області.

Про це повідомляє видання Новини Донбасу з посиланням на джерела серед українських військових. У соцмережах почали поширювати фотографію зі Святогірська з бійцем Національної гвардії України.

Варто зазначити, що поки не було офіційних підтверджень цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ чи Міністерства оборони України.

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Святогірськ Донецької області перебував під контролем російської армії з початку червня 2022 року. Після захоплення міста мер Володимир Бандура перейшов на бік країни-агресора. В Україні йому оголосили підозру в державній зраді.

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