Як українцям подати декларацію про доходи в Німеччині: процедура
Українські біженці, які наразі перебувають за кордоном, зобов’язані подати декларацію про доходи у країні свого тимчасового перебування.
Це мають зробити біженці, які зараз перебувають у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах ЄС.
Навіщо українцям подавати декларацію про доходи в Німеччині, як це працює та як сплачувати податки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Декларація про доходи у Німеччині
Подавати декларацію потрібно тим українцям, які продовжують вести в Україні бізнес або працюють на українські компанії дистанційно.
Причому документ подається попри те, що аналогічний документ було подано в Україні.
Наприклад, ситуація з тими українськими біженцями, які знайшли собі роботу в Німеччині, простіша. Адже з їхніх зарплат сплачуються податки, і місцева влада не має до них питань.
Однак після закінчення 180 днів перебування в країні, усі біженці автоматично набувають статусу податкових резидентів і зобов’язані сплачувати податки з усіх доходів, які вони отримують.
Тобто, навіть якщо ви дистанційно працюєте в українській компанії (яка і сплачує вам зарплату), але перебуваєте у Німеччині, то ви зобов’язані подати декларацію про доходи.
Щоб не відбувалось подвійного оподаткування ваших доходів (спочатку в Україні, а потім і в Німеччині), між Україною та 74 країнами були підписані Угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Таким чином, українці, які сплатили податки у себе на батьківщині, отримують довідку про сплату податку з доходів.
Однак у Німеччині вони мають заповнити декларацію про доходи, в якій буде започатковано спеціальну ставку податку, передбачену договором.
Тобто навіть якщо ви сплатили податки в Україні, декларацію про доходи все одно доведеться подавати в Німеччині.
Насправді, подання декларацій – це обов’язкова процедура для країн ЄС, особливо, якщо іноземець (у нашому випадку, українець) після закінчення 180 днів перебування в країні отримує статус податкового резидента.
Оскільки, усі українці які перебувають в Німеччині понад 180 днів, отримали цей статус, вони зобов’язані звітувати перед фіскальними органами країни за всі свої доходи, за якими раніше не було сплачено податків.
Чи мають біженці сплачувати податки і в Україні
Якщо українець працевлаштований у Німеччині, то він має подати в Україні до 1 травня наступного року річну декларацію про доходи, зокрема отримані за кордоном.
В результаті, на такий закордонний дохід особа має доплатити в Україні:
- ПДФО – якщо ставка сплаченого за кордоном податку нижча 18%. Слід зауважити, що у більшості країн ЄС ставка податку вища 18%, і тому ПДФО доплачувати не потрібно;
- військовий збір – 1.5%.
Якщо українець працює дистанційно та отримує дохід від української компанії, а також перебуває в Німеччині понад 180 днів, то іноземний податок Німеччині застосовується до української зарплати.
У такому випадку, особа повинна буде звітувати про доходи до податкової служби Німеччини та сплачувати податок, згідно з місцевими процедурами.
Оскільки український працедавець буде продовжувати сплачувати податки за свого працівника, виникатиме подвійне оподаткування.
Для його уникнення українець має подати в Україні до 1 травня наступного року річну декларацію про його доходи з вимогою до української податкової служби про повернення надлишково сплаченого ПДФО, та додати довідку про сплату податку.
Як подати декларацію у Німеччині
Існує три варіанти заповнення податкової декларації:
- звернутися у Німеччині до консультанта Steuerberater або до спеціалізованого адвоката Fachanwalt für Steuerrecht. В пошуковому рядку просто введіть відповідні слова та індекс міста. Така послуга платна.
- заповнювати самостійно за допомогою спеціальної програми або онлайн. Цей варіант підійде тим, хто досконало знає німецьку.
- самостійно взяти формуляри, або завантажити з сайту Податкової служби. Формуляр слід заповнити, підписати та відправити в податкову поштою.
Також є більш сучасний варіант – відправити звітність прямо на сервер податкової через ELSTER.
Після подання декларації, працівник податкової перевіряє ваші документи та відправлені папери. Якщо чогось не вистачатиме, вам надішлють повідомлення з проханням надіслати додаткові папери.
Після перевірки усіх даних, вам мають надіслати висновок – Steuerbescheid.
Для отримання детальної інформації про різні види податків у Німеччині дивіться Податкову систему Німеччини.
На сайті brutto-netto-rechner.info ви знайдете калькулятор податків у Німеччині.
Що буде, якщо не подати декларацію
На сайті Handbook Germany зазначається, що за не подачу декларації може загрожувати накладання адміністративного штрафу.
– Податкова інспекція може призначити адміністративний штраф. Розмір штрафу зазвичай становить від €100 до €500, – зазначають фахівці Handbook Germany.