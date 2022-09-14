Вересень, 14 в 14:25

Українські біженці, які наразі перебувають за кордоном, зобов’язані подати декларацію про доходи у країні свого тимчасового перебування.

Це мають зробити біженці, які зараз перебувають у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах ЄС.

Навіщо українцям подавати декларацію про доходи в Німеччині, як це працює та як сплачувати податки – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Декларація про доходи у Німеччині

Подавати декларацію потрібно тим українцям, які продовжують вести в Україні бізнес або працюють на українські компанії дистанційно.

Причому документ подається попри те, що аналогічний документ було подано в Україні.

Наприклад, ситуація з тими українськими біженцями, які знайшли собі роботу в Німеччині, простіша. Адже з їхніх зарплат сплачуються податки, і місцева влада не має до них питань.

Однак після закінчення 180 днів перебування в країні, усі біженці автоматично набувають статусу податкових резидентів і зобов’язані сплачувати податки з усіх доходів, які вони отримують.

Тобто, навіть якщо ви дистанційно працюєте в українській компанії (яка і сплачує вам зарплату), але перебуваєте у Німеччині, то ви зобов’язані подати декларацію про доходи.

Щоб не відбувалось подвійного оподаткування ваших доходів (спочатку в Україні, а потім і в Німеччині), між Україною та 74 країнами були підписані Угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Таким чином, українці, які сплатили податки у себе на батьківщині, отримують довідку про сплату податку з доходів.

Однак у Німеччині вони мають заповнити декларацію про доходи, в якій буде започатковано спеціальну ставку податку, передбачену договором.

Тобто навіть якщо ви сплатили податки в Україні, декларацію про доходи все одно доведеться подавати в Німеччині.

Насправді, подання декларацій – це обов’язкова процедура для країн ЄС, особливо, якщо іноземець (у нашому випадку, українець) після закінчення 180 днів перебування в країні отримує статус податкового резидента.

Оскільки, усі українці які перебувають в Німеччині понад 180 днів, отримали цей статус, вони зобов’язані звітувати перед фіскальними органами країни за всі свої доходи, за якими раніше не було сплачено податків.

Чи мають біженці сплачувати податки і в Україні

Якщо українець працевлаштований у Німеччині, то він має подати в Україні до 1 травня наступного року річну декларацію про доходи, зокрема отримані за кордоном.

В результаті, на такий закордонний дохід особа має доплатити в Україні:

ПДФО – якщо ставка сплаченого за кордоном податку нижча 18%. Слід зауважити, що у більшості країн ЄС ставка податку вища 18%, і тому ПДФО доплачувати не потрібно;

військовий збір – 1.5%.

Якщо українець працює дистанційно та отримує дохід від української компанії, а також перебуває в Німеччині понад 180 днів, то іноземний податок Німеччині застосовується до української зарплати.

У такому випадку, особа повинна буде звітувати про доходи до податкової служби Німеччини та сплачувати податок, згідно з місцевими процедурами.

Оскільки український працедавець буде продовжувати сплачувати податки за свого працівника, виникатиме подвійне оподаткування.

Для його уникнення українець має подати в Україні до 1 травня наступного року річну декларацію про його доходи з вимогою до української податкової служби про повернення надлишково сплаченого ПДФО, та додати довідку про сплату податку.

Як подати декларацію у Німеччині

Існує три варіанти заповнення податкової декларації:

звернутися у Німеччині до консультанта Steuerberater або до спеціалізованого адвоката Fachanwalt für Steuerrecht . В пошуковому рядку просто введіть відповідні слова та індекс міста. Така послуга платна .

або до спеціалізованого адвоката . В пошуковому рядку просто введіть відповідні слова та індекс міста. Така . заповнювати самостійно за допомогою спеціальної програми або онлайн. Цей варіант підійде тим, хто досконало знає німецьку.

самостійно взяти формуляри, або завантажити з сайту Податкової служби

Також є більш сучасний варіант – відправити звітність прямо на сервер податкової через ELSTER.

Після подання декларації, працівник податкової перевіряє ваші документи та відправлені папери. Якщо чогось не вистачатиме, вам надішлють повідомлення з проханням надіслати додаткові папери.

Після перевірки усіх даних, вам мають надіслати висновок – Steuerbescheid.

Для отримання детальної інформації про різні види податків у Німеччині дивіться Податкову систему Німеччини.

На сайті brutto-netto-rechner.info ви знайдете калькулятор податків у Німеччині.

Що буде, якщо не подати декларацію

На сайті Handbook Germany зазначається, що за не подачу декларації може загрожувати накладання адміністративного штрафу.