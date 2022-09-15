Вересень, 15 в 10:01

Кожен український хлопець, якому виповнилося 17 років, має приписатися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (військкоматі).

Як приписатися у військкоматі та навіщо це потрібно – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Навіщо потрібна приписка у військкоматі

Щороку військкомати (сьогодні це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) за місцем проживання приписують всіх хлопців, яким виповнилося 17 років.

Зараз дивляться

Період приписки – кожного року у січні-березні.

Загалом приписка у військкоматі є початковим обов’язковим етапом для постановки на військовий облік.

До приписки хлопець вважається допризовником, тобто підлягає приписці до призовної дільниці та взяттю на облік.

Тобто приписка передбачає, що в майбутньому ви будете взяті на військовий облік та пройдете медкомісію, яка перевірить вашу придатність до служби.

Для проведення приписки до призовних дільниць утворюються спеціальні комісії з питань приписки.

Процес приписки у військкомат

Отже, процес приписки починається із вручення хлопцю повістки, у якій зазначається конкретна дата, коли потрібно з’явитися у військкомат.

Вручити таку повістку можуть безпосередньо за домашньою адресою, або через домовласників, організації чи навчальні заклади, керівників установ тощо.

Крім того, повістку мають віддати не пізніше п’яти діб до призначеного строку явки на приписку.

Коли повістка буде у вас, вам потрібно зібрати необхідний пакет документів та, у зазначену дату, з’явитися до військкомату.

Після прибуття до військового комісаріату вас зустріне черговий і ознайомить з порядком проходження приписки, роз’яснить ваші права, обов’язки та проведе облік хлопців, які прибули разом з вами.

Далі на вас чекатиме бесіда з начальником другого відділення військкомату та перевірка усіх документів.

Не хвилюйтеся, якщо документи можуть забрати, їх обов’язково повернуть.

Після цього вас направлять на проходження медичного огляду. Саме медкомісія вирішить, чи придатні ви до військової служби.

До речі, буде враховуватися не лише стан вашого здоров’я та фізичної підготовки, а й рівень освіти, особливі якості, рід діяльності тощо.

Після цього спеціальна комісія з питань приписки приймає одне з рішень:

придатний для військової служби та попередньо призначений до служби у ЗСУ чи іншому військовому формуванні;

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення);

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку

підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Після цього вам видадуть посвідчення про приписку. Саме з цього моменту ви призовник – особа, приписана до призовної дільниці.

Тепер, по досягненню призовного віку (18 років), хлопця можуть призвати на військову службу.

Процес приписки до військкомату для кожного індивідуальний, адже залежить від кількох чинників. Загалом приписатися можна за тиждень-два.

– Спочатку хлопець має пройти додаткові аналізи у будь-якій лікарні. Час їх проходження у кожного індивідуальний. Потім проходження медкомісії у самому військкоматі – це може зайняти близько двох днів. Далі потрібно буде стати у чергу на приписку до спеціального кабінету. Черги близько 40-60 осіб, тому сказати конкретно, скільки часу це займе, важко, тим паче обмежені години прийому. Орієнтовно, за тиждень-два можна буде приписатися, – зазначив працівник київського військового комісаріату Святошинського району.

Які документи потрібні

До військового комісаріату ви маєте принести такі документи: