Вересень, 30 в 12:59

Останнім часом у мережах почала поширюватися інформація про одноразову грошову допомогу від США, Німеччини, Польщі та Литви.

У повідомленнях зазначається, що у зв’язку зі збройним конфліктом РФ, ці країни нараховують кожному українцю одноразову грошову допомогу у розмірі 3 300 грн.

Втім, це фейк.

Зараз дивляться

На гарячій лінії Міністерства соціальної політики Фактам ICTV розповіли, що жодної офіційної інформації про подібну допомогу немає.

США, Німеччина, Польща та Литва не заявляли, що роздаватимуть такі грошові виплати українцям.

– Офіційної інформації з приводу одноразової допомоги не було. Наразі українці можуть отримати державну допомогу на проживання, або допомогу від міжнародних організацій. Ця інформація офіційна та підтверджена. Що стосується одноразової грошової допомоги у 3 тис. грн від зазначених країн, то це інформація неперевірена та неофіційна, – зазначили на гарячій лінії Мінсоцполітики.

Крім того, зараз шириться безліч фейків, які під виглядом Гуманітарних фондів збирають особисті дані українців для шахрайських схем.

В управлінню ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) зазначили, що їм відомо про повідомлення, які направляють на електронну пошту громадян та розповсюджують на інших платформах із неправдивим посиланням на Гуманітарний фонд для України.

– Такі схеми з метою отримання грошей і особистих даних за нібито юридичні послуги для отримання допомоги від ООН є шахрайськими. УКГС ООН, яке керує Гуманітарним фондом для України, хоче попередити громадські та гуманітарні організації, організації громадянського суспільства та волонтерські групи про шахрайство та наполегливо рекомендує отримувачам таких повідомлень не надавати особисті дані та не здійснювати жодних оплат будь-якій організації, яка обіцяє гуманітарну допомогу, – повідомляють в ООН.

Будьте обережні та не надсилайте особисті дані невідомим Гуманітарним організаціям. Зокрема, якщо від вас вимагають здійснити оплату за надання допомоги або просять банківські реквізити та CVV-код для переказу виплат, ви натрапили на шахраїв.

Якщо ви все ж повідомили кому-небудь свій CVV-код, негайно зверніться до свого банку і заблокуйте картку.

У Мінсоцполітики додали, при надходженні незрозумілих повідомлень про гуманітарну допомогу, українці можуть звертатися до Кіберполіції за телефоном 0800 505 170.