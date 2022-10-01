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Втікали через зруйновані мости: як окупанти “відійшли” від Лиману

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Втікали через зруйновані мости: як окупанти “відійшли” від Лиману
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти втікають з Лиману після успішного контрнаступу Збройних сил України у Донецькій області. Відео, на якому зафіксована втеча загарбників, потрапило у мережу.

– Лиман на Донеччині. Відео зняте на Лелеку, що її з вашою допомогою придбав Фонд. Сили оборони України оточили російське угруповання та контролюють усі шляхи виходу з міста, – повідомляє фонд Повернися живим.

На відеозаписі з безпілотника можна помітити вулицю, по якій в одному напрямку рухається велика кількість автомобілів, серед яких вантажівки та військова техніка. Окупантів не бентежать навіть зруйновані мости, через які вони намагаються врятуватися.

Зараз дивляться

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео наших захисників біля стели на в’їзді в Лиман, де встановили державний прапор.

У Міністерстві оборони Росії підтвердили інформацію про втрату Лимана, назвавши це “відведенням військ з населеного пункту на вигідніші рубежі”.

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