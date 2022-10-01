Втікали через зруйновані мости: як окупанти “відійшли” від Лиману

Жовтень, 01 в 17:27

Російські окупанти втікають з Лиману після успішного контрнаступу Збройних сил України у Донецькій області. Відео, на якому зафіксована втеча загарбників, потрапило у мережу.

– Лиман на Донеччині. Відео зняте на Лелеку, що її з вашою допомогою придбав Фонд. Сили оборони України оточили російське угруповання та контролюють усі шляхи виходу з міста, – повідомляє фонд Повернися живим.

На відеозаписі з безпілотника можна помітити вулицю, по якій в одному напрямку рухається велика кількість автомобілів, серед яких вантажівки та військова техніка. Окупантів не бентежать навіть зруйновані мости, через які вони намагаються врятуватися.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео наших захисників біля стели на в’їзді в Лиман, де встановили державний прапор.

У Міністерстві оборони Росії підтвердили інформацію про втрату Лимана, назвавши це “відведенням військ з населеного пункту на вигідніші рубежі”.