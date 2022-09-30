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Факти / Україна

Українські військові зайшли в селище Ямпіль на Донеччині

Юлія Соколова, редакторка стрічки
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Українські військові зайшли в селище Ямпіль на Донеччині
Фото: УНІАН

Збройні сили України, схоже, звільнили селище Ямпіль (Донецька область), розташоване неподалік від міста Лиман.

Про це свідчить відео, опубліковане в Telegram-каналі Оперативний ЗСУ. Раніше його рекомендував для перегляду головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Ну що, котики, Ямпіль наш! – каже український військовий у короткому відеозаписі.

Відео було записано біля будівлі Ямпільського навчально-виховного комплексу.

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Ямпіль – це селище міського типу в Донецькій області, розташоване приблизно за 17 км від Лимана. Російські війська захопили селище наприкінці квітня.

На мапі Deep State Ямпіль уже позначений як звільнений, як і інші населені пункти довкола Лимана, за який протягом останніх тижнів точаться запеклі бої.

Мапа: Deep State

Варто зазначити, що ні в Генеральному штабі ЗСУ, ні в Міністерстві оборони поки що офіційно не підтверджували звільнення Ямполя.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники, ймовірно, майже завершили оточення російських підрозділів у Лимані Донецької області. За оцінками аналітиків, ЗСУ прорвали оборону окупантів у районі селища Ставки, що за 10 км на північ від Лимана, а також перерізали дорогу Торське – Дробишеве. Це був останній шлях постачання та виїзду для загарбників у тому районі.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович інформував, що навколо Лимана назріває оперативне оточення військ РФ.

А військовий експерт Олег Жданов пояснював, що в разі звільнення Лимана ЗСУ отримають можливість висування на Кремінну та Сватове, а звідти – на Сєвєродонецьк.

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Джерело: Оперативний ЗСУ

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