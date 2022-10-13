Зеленський розповів, за яких умов Путін може застосувати ядерну зброю

Жовтень, 13 в 15:39

Російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для неї не буде жодних наслідків.

Про це в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, зараз завдання Європи показати Путіну, що він в ізоляції. Зеленський зазначив, що ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.

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— Не можна виявляти слабкість щодо російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків. Чому він вистрілив 100 разів? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом, – Ред.), – заявив президент, пояснюючи, чому РФ завдала так багато ударів.

Зеленський підкреслив, що завдання всієї Європи — показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.

— Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всім ядерною зброєю, – заявив він.

10 жовтня Росія завдала масового ракетного удару по українських містах, зокрема Києву, Дніпру та Львову. Під час масованого обстрілу сили ППО збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе.