Зеленський розповів, за яких умов Путін може застосувати ядерну зброю
Російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для неї не буде жодних наслідків.
Про це в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF розповів президент Володимир Зеленський.
За його словами, зараз завдання Європи показати Путіну, що він в ізоляції. Зеленський зазначив, що ризик застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.
— Не можна виявляти слабкість щодо російського керівництва… Путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо він дуже добре знає, що після застосування для неї не буде жодних наслідків.
Чому він вистрілив 100 разів? Тому що наслідки ще не завдали йому шкоди… У нього немає успіхів на полі бою. Він має виправдовуватися (перед своїм народом, – Ред.), – заявив президент, пояснюючи, чому РФ завдала так багато ударів.
Зеленський підкреслив, що завдання всієї Європи — показати Путіну, що з ним ніхто не розмовлятиме і що він залишиться в ізоляції.
— Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка загрожує всім ядерною зброєю, – заявив він.
10 жовтня Росія завдала масового ракетного удару по українських містах, зокрема Києву, Дніпру та Львову. Під час масованого обстрілу сили ППО збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе.