Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM до американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.
У Міноборони Британії повідомили, що ракети прибудуть в Україну найближчими тижнями.
Що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM, а також про їхні технічні характеристики – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.
AIM-120 AMRAAM: що це
Це американська керована ракета середньої дальності класу повітря — повітря. Ракета здатна працювати за будь-яких погодних умов.
Призначена AIM-120 AMRAAM для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості.
Виробництвом ракет займалися Hughes Aircraft і Raytheon. Після поглинання фірми Hughes єдиним виробником ракет є Raytheon.
Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах.
Ракета поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна. AIM-120 AMRAAM має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).
AMRAAM має бортовий активний радар, щоб знайти намічену ціль і завершити її перехоплення. А ракетний двигун, виготовлений компанією Nammo, дозволяє здійснювати перехоплення на великих відстанях і висотах.
Особливості ракети – у тому, що вона може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки.
Носіями ракети AMRAAM виступають F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado і Harrier.
Працювати як ракета класу земля – повітря AMRAAM може з системи протиповітряної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на будь-яких висотах.
Ракета AMRAAM може перехоплювати цілі на великих відстанях і висотах. Отримує прискорення в дальності завдяки більшому ракетному двигуну та оптимізованим алгоритмам керування польотом.
AMRAAM – універсальна ракета, яку можна використовувати в будь-якій ролі без жодних модифікацій. Наразі ракета є на озброєнні у 33 країн світу.
AIM-120 AMRAAM у комплексі з NASAMS
Ракета AIM-120 використовується в норвезько-американському зенітному ракетному комплексі NASAMS. Розробка комплексу здійснювалась спільно Raytheon і норвезькою Norsk Forsvarteknologia (зараз Kongsberg Defence) з 1989 до 1993 року.
У батареї комплексу використовується машина управління, РЛС і три пускові установки з шістьма напрямними. Загальна вартість розробки та розгортання до 1999 року шести батарей оцінювалася в $250 млн.
Модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM
- AIM-120A – базова модифікація.
- AIM-120B мають перепрограмувальні модулі EPROM, новий цифровий процесор і низку інших нових елементів.
- AIM-120C – основна відмінність від попередніх у зменшенні розмаху крила і оперення до 447 мм.
- AIM-120C-4 отримала нову бойову частину WDU-41/В меншої маси – 18 кг (замість 23,5 кг на ранніх модифікаціях).
- AIM-120C-5 має нове програмне забезпечення, що підвищує роздільну здатність та підвищену перешкодозахищеність.
- AIM-120C-6 – аналог AIM-120C-5, але має радіопідривач нової конструкції.
- AIM-120C-7 має збільшену дальність стрільби до 120 км.
- AIM-120D оснащується двосторонньою системою зв’язку і вдосконаленою ІНС з корекцією GPS. Це спільний проєкт ВВС і ВМФ США. Ракета має дальність стрільби до 180 км.
- NCADE – програма розробки протиракети повітряного базування з використанням компонентів ракети AMRAAM. Призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.
Дальність різних модифікацій ракети:
- AIM-120A/B/С: 55–75 км
- AIM-120C-5/С-6: близько 105 км
- AIM-120C-7: до 120 км
- AIM-120D: до 180 км
Технічні характеристики
Варто розуміти, що усі ракети AMRAAM відрізняються та з кожною модифікацією лише вдосконалюються. Усі вони мають різну дальність, вагу та швидкість.
Загальні характеристики базової модифікації:
- Основна функція: тактична ракета повітря – повітря
- Довжина: 366 см
- Вага при запуску: 150,75 кг
- Діаметр: 17,78 см
- Розмах крил: 52, 58 см
- Дальність: 55–75 км
- Швидкість: надзвукова
- Боєголовка: вибуховий фрагмент
Вартість AMRAAM залежить від модифікації, наприклад, варіант AIM-120C коштує $300-400 тис., а остання модель AIM-120D – близько $700 тис.
Фото: Raytheon