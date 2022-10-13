Жовтень, 13 в 12:42

Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM до американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

У Міноборони Британії повідомили, що ракети прибудуть в Україну найближчими тижнями.

Що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM, а також про їхні технічні характеристики – дивіться далі в матеріалі Фактів ICTV.

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AIM-120 AMRAAM: що це

Це американська керована ракета середньої дальності класу повітря — повітря. Ракета здатна працювати за будь-яких погодних умов.

Призначена AIM-120 AMRAAM для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості.

Виробництвом ракет займалися Hughes Aircraft і Raytheon. Після поглинання фірми Hughes єдиним виробником ракет є Raytheon.

Як зазначають розробники, AMRAAM – найдосконаліша у світі ракета, перевірена в бойових умовах.

Ракета поєднує у собі безпрецедентні характеристики – вона легка та ефективна. AIM-120 AMRAAM має комбінацію інерціальної навігації (тобто ракета сама може визначати координати та параметри руху цілі).

AMRAAM має бортовий активний радар, щоб знайти намічену ціль і завершити її перехоплення. А ракетний двигун, виготовлений компанією Nammo, дозволяє здійснювати перехоплення на великих відстанях і висотах.

Особливості ракети – у тому, що вона може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки.

Носіями ракети AMRAAM виступають F-15A/B/C/D/E Eagle/Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Tornado і Harrier.

Працювати як ракета класу земля – повітря AMRAAM може з системи протиповітряної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на будь-яких висотах.

Ракета AMRAAM може перехоплювати цілі на великих відстанях і висотах. Отримує прискорення в дальності завдяки більшому ракетному двигуну та оптимізованим алгоритмам керування польотом.

AMRAAM – універсальна ракета, яку можна використовувати в будь-якій ролі без жодних модифікацій. Наразі ракета є на озброєнні у 33 країн світу.

AIM-120 AMRAAM у комплексі з NASAMS

Ракета AIM-120 використовується в норвезько-американському зенітному ракетному комплексі NASAMS. Розробка комплексу здійснювалась спільно Raytheon і норвезькою Norsk Forsvarteknologia (зараз Kongsberg Defence) з 1989 до 1993 року.

У батареї комплексу використовується машина управління, РЛС і три пускові установки з шістьма напрямними. Загальна вартість розробки та розгортання до 1999 року шести батарей оцінювалася в $250 млн.

Модифікацій ракети AIM-120 AMRAAM

AIM-120A – базова модифікація.

– базова модифікація. AIM-120B мають перепрограмувальні модулі EPROM, новий цифровий процесор і низку інших нових елементів.

мають перепрограмувальні модулі EPROM, новий цифровий процесор і низку інших нових елементів. AIM-120C – основна відмінність від попередніх у зменшенні розмаху крила і оперення до 447 мм.

– основна відмінність від попередніх у зменшенні розмаху крила і оперення до 447 мм. AIM-120C-4 отримала нову бойову частину WDU-41/В меншої маси – 18 кг (замість 23,5 кг на ранніх модифікаціях).

отримала нову бойову частину WDU-41/В меншої маси – 18 кг (замість 23,5 кг на ранніх модифікаціях). AIM-120C-5 має нове програмне забезпечення, що підвищує роздільну здатність та підвищену перешкодозахищеність.

має нове програмне забезпечення, що підвищує роздільну здатність та підвищену перешкодозахищеність. AIM-120C-6 – аналог AIM-120C-5, але має радіопідривач нової конструкції.

– аналог AIM-120C-5, але має радіопідривач нової конструкції. AIM-120C-7 має збільшену дальність стрільби до 120 км.

має збільшену дальність стрільби до 120 км. AIM-120D оснащується двосторонньою системою зв’язку і вдосконаленою ІНС з корекцією GPS. Це спільний проєкт ВВС і ВМФ США. Ракета має дальність стрільби до 180 км.

оснащується двосторонньою системою зв’язку і вдосконаленою ІНС з корекцією GPS. Це спільний проєкт ВВС і ВМФ США. Ракета має дальність стрільби до 180 км. NCADE – програма розробки протиракети повітряного базування з використанням компонентів ракети AMRAAM. Призначена для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

Дальність різних модифікацій ракети:

AIM-120A/B/С: 55–75 км

AIM-120C-5/С-6: близько 105 км

AIM-120C-7: до 120 км

AIM-120D: до 180 км

Технічні характеристики

Варто розуміти, що усі ракети AMRAAM відрізняються та з кожною модифікацією лише вдосконалюються. Усі вони мають різну дальність, вагу та швидкість.

Загальні характеристики базової модифікації:

Основна функція: тактична ракета повітря – повітря

тактична ракета повітря – повітря Довжина: 366 см

366 см Вага при запуску: 150,75 кг

150,75 кг Діаметр: 17,78 см

17,78 см Розмах крил: 52, 58 см

52, 58 см Дальність: 55–75 км

55–75 км Швидкість: надзвукова

надзвукова Боєголовка: вибуховий фрагмент

Вартість AMRAAM залежить від модифікації, наприклад, варіант AIM-120C коштує $300-400 тис., а остання модель AIM-120D – близько $700 тис.

Фото: Raytheon