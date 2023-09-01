Міноборони США замовило для України ракети середньої дальності AMRAAM

США уклали контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу повітря-повітря AIM-120 AMRAAM.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Дата поставки і кількість ракет не зазначені, сума контракту — $192 мільйони.

Зазначено, що ракети Raytheon Missiles and Defense закуплятиме з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року.

Кошти на закупівлю виділяються з програми Ініціатива сприяння безпеці в Україні.

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