Жовтень, 18 в 17:36

Після останніх ворожих атак в Офісі президента України наголосили, що українцям потрібно готуватися до можливих відключень світла, тепла та води.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив, що в найближчому майбутньому будуть важкі часи, тому потрібно усім приготуватися.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій – це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

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– Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця, – наголосив Зеленський.

Як підготуватись до відключення води, світла та тепла – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Готуємось до відключення тепла

Українців уже давно попереджали, що цьогорічна зима буде непроста, а після останніх ворожих обстрілів взагалі є можливість відключення теплопостачання.

Щоби взимку не замерзати без опалення, варто подумати про утеплення помешкання.

Наприклад, утеплювати балкон потрібно вже зараз, адже це процес доволі трудомісткий.

Що стосується утеплення вікон, то запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла – її слід добре помити. Саме тому, перед будь-яким утепленням пластикових вікон їх необхідно ретельно вимити.

Утеплювати пластикові вікна варто теплозберігальною плівкою та ущільнювачами. Також не забудьте змінити режим пластикового вікна на зимовий.

Якщо у вас у квартирі дерев’яні вікна, їх теж потрібно помити та заклеїти усі щілини, утепливши гумовими ущільнювачами, парафіном, герметиком або ватою, поролоном чи змоченим у воді туалетним папером.

Також варто виділити одну кімнату у квартирі, де будете обігріватися в разі надзвичайних ситуацій. Кімнату варто утеплити по-дорослому, щоб там могли зігріватись усі члени вашої родини.

Якщо маєте можливість, проведіть утеплення фасадів квартири. Справа в тому, що для утеплення будинків використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції.

Саме вони забезпечують морозостійкість стін. Тому вашій оселі будуть не страшні морозні зимові дні.

Також не забувайте про правильний домашній одяг – вдягайте на себе кілька шарів речей. Наприклад, перший шар – білизна, другий – термобілизна, третій – штани, кофта, шкарпетки. На верх ще можете накинути махровий халат.

До речі, зігрітися допоможе і звичайна гумова грілка або пляшка з гарячою водою, загорнута в м’яку тканину. Вони будуть рятувати вас у сильні морози.

Якщо теплопостачання вимкнуть, а електрика залишиться, використовуйте електрообігрівачі.

Обов’язково закупіться необхідними речами та їжею, зробіть запас питної води. Список речей, які повинні бути у кожному будинку взимку, дивіться тут.

Як підготуватися до можливої відсутності газу:

Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.

Створіть запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.

Сплануйте варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Відключення світла

Оскільки внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій по всій країні, відключення електроенергії не просто можливі, а цілком імовірні.

Перш за все, подбайте, щоби у вас було все необхідне на випадок відключення світла.

Купіть ліхтарики, батарейки, свічки, туристичні газові пальники тощо. Для нагріву води використовуйте газові примуси, настільні газові плитки та спиртівки.

Також варто подумати про купівлю бензогенератора. Проте такий варіант підійде для приватних будинків.

Жителі квартир можуть придбати портативну електростанцію.

Вона нагадує автомобільний акумулятор та важить близько 4 кг, тому таку станцію можна переносити куди треба, і на кілька годин під’єднати кілька приладів. Проблема в тому, що його потім доведеться десь заряджати.

Готуємось до відключення води

На жаль, тут єдиний варіант – робити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:

1,5-2 л питної води;

питної води; 10-12 л для гігієни та для приготування їжі.