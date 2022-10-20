Жовтень, 20 в 1:08

У Києві вже почали вимикати світло в рамках кампанії з заощадження електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

За даними компанії, через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у місці Київ з 23:24 19 жовтня.

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– Станом на 19 жовтня, ці відключення відбудуться починаючи з 23:24. Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень, – йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили, що, наприклад, якщо будинок абонента відключався з 8 до 12 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

У ДТЕК оприлюднили список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення:

– Для того аби підтримати енергосистему закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00, – наголосили у компанії.

Водночас працівників бізнесу просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

– Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента заявили, що 20 жовтня по всій території України будуть вводитися обмеження на користування електроенергією, щоправда неодночасно.