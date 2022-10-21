Більше не потрібно шукати адресу в переліку: у Києві оновили графік відключення світла

Жовтень, 21 в 11:01

Із 09:20 21 жовтня в Києві почалися стабілізаційні відключення світла в межах кампанії із заощадження електроенергії.

Оновлено 21 жовтня. Щоби жителям столиці не доводилось шукати адресу в переліку, на сайті Yasno почав працювати оновлений спрощений графік.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку в рубриці Графік відключень, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

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Станом на 21 жовтня всіх споживачів електроенергії Києва розподілено на три групи. Кожна з них відключатиметься у визначений проміжок часу.

– Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім триваліший час. Стежте за оновленнями, – пояснюють у ДТЕК Київські електромережі.

Оновлено 20 жовтня о 14:10. В Укренерго закликають жителів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії. Інакше почнуться відключення світла.

У компанії наголосили, що в столиці та чотирьох центральних регіонах швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Наразі диспетчерський центр Укренерго запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електрики в цьому регіоні.

Напередодні ДТЕК Київські електромережі попередила, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у місті Київ з 23:24 19 жовтня.

– Станом на 19 жовтня ці відключення почнуться з 23:24. Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше як на 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень, – йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили, що, наприклад, якщо будинок абонента відключався з 8 до 12 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

У ДТЕК оприлюднили список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення:

– Щоб підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00, – наголосили у компанії.

Водночас працівників бізнесу просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

– Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен мав вдома світло, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента заявили, що 20 жовтня по всій території України будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією, щоправда неодночасно.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі