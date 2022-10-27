Жовтень, 27 в 10:39

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині депутата, який під час окупації працював з росіянами та забезпечував їх продовольством.

Зрадником виявився депутат Куп’янської районної ради. Він організував окупантам оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

– Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він “перелаштував” його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього посадовець здійснив “перереєстрацію” акціонерного товариства у так званій налоговій службі окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі, – повідомили в СБУ.

Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

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Лише за одним “договором поставки” підприємство зрадника відвантажило до захопленого Луганська до 20 тис. одиниць товару на майже 1 млн грн.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.