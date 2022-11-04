Листопад, 04 в 15:36

На Київщині через відключення світла можуть виникнути перебої з водопостачанням. Тому місцевим мешканцям радять зробити запаси питної та технічної води.

Відповідне попередження оприлюднив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

– Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води, – наголосив він.

Голова ОВА також оприлюднив інфографіку з порадами від Міністерства охорони здоров’я на випадок перебоїв із водопостачанням:

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1. Слід завчасно подбати про запаси води – як питної, так і технічної. Вода має зберігатися в закритих ємностях в розрахунку на всіх членів родини.

2. За відсутності запасів удома питну воду слід набирати в бюветах та інших джерелах нецентралізованого водопостачання (наприклад, колодязях), у пунктах розливу питної води.

3. Воду для пиття та приготування їжі слід кип’ятити, оскільки це ефективний метод її знезараження. Кип’ятити воду потрібно протягом мінімум 10 хв, після чого дати їй відстоятися та злити осад.

Як відомо, в п’ятницю, 4 листопада, діють графіки погодинних відключень світла в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях (у період з 07:00 до 22:00). Це означає, що певним групам споживачів будуть вимикати електропостачання за розкладом, визначеним обленерго.

Крім того, можливе запровадження екстрених (аварійних) відключень світла в разі перенавантаження електромереж.

Джерело: Telegram-канал Олексія Кулеби