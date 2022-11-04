Листопад, 04 в 16:03

Українці, які офіційно працевлаштовані, можуть отримати матеріальну допомогу від свого роботодавця. Проте для цього потрібно мати конкретні підстави.

Що передбачає матеріальна допомога працівнику 2022 та як її правильно оформити – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Матеріальна допомога працівнику 2022: що це

Це фінансова підтрика або нецільова благодійна допомога працівнику. Виплачується вона роботодавцем одноразово та лише за заявою найманого працівника.

Зараз дивляться

Щоб підтримати працівників, роботодавець може надати разову нецільову благодійну допомогу (НБД), при цьому не сплачувати податків.

Матеріальну допомогу працівнику вважають разовою, тільки якщо дотримані умови:

допомогу виплачуєте окремим працівникам;

необхідність у допомозі виникла несподівано;

керівник підприємства на власний розсуд приймає рішення видати допомогу і визначає її розмір.

Щоб отримати грошову підтримку, людина має звернутися до роботодавця з заявою. У ній працівник повинен попросити про надання грошової виплати та вказати підстави, що зумовлюють необхідність виплати відповідної матеріальної допомоги.

У 2022 році працівник може попросити про грошову допомогу:

у звʼязку зі скрутним становищем через війну;

на лікування;

інші вагомі причини.

Своєю чергою допомога на лікування може бути двох типів:

допомога на лікування та медичне обслуговування – надається особисто працівнику;

на лікування та медичне обслуговування – надається особисто працівнику; цільова благодійна допомога на лікування – перераховується у медзаклад.

На підставі заяви роботодавець готує та видає наказ про виплату матеріальної допомоги.

Сума допомоги

Як зазначалося вище, роботодавець на власний розсуд приймає рішення видати допомогу своєму працівнику та самостійно визначає її розмір.

Грошові виплати бухгалтер підприємства не включає до оподатковуваного доходу працівника, якщо розмір допомоги у 2022 році не перевищує 3 470 грн.

Тобто, щоб нецільова благодійна допомога не підлягала оподаткуванню, її сума не повинна перевищувати 3 470 грн (сукупно на весь рік).

Якщо розмір підтримки буде вищий, вона оподатковується за ставкою 18% і військовим збором – 1,5%.

Крім того, щоби роботодавцю не опинитися у скрутному становищі, слід памʼятати, що виплата має бути разовою та надаватися окремому працівнику. В іншому випадку, матеріальна допомога буде прирівнюватися до заробітної плати (тобто оподатковуватися).

Зразок заяви на отримання допомоги від роботодавця

Директору ТОВ “Україна переможе”

Валерію Рибному

З А Я В А

Прошу надати нецільову матеріальну допомогу у звʼязку зі скрутним матеріальним становищем через воєнні дії на території України.

04.11.2022 Ігор Дачний

Що далі

Після отримання заяви роботодавець приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівнику та визначає її суму.

Потім формується та затверджується відповідний наказ, і працівник отримує свої виплати.