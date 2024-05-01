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Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Нецільова благодійна допомога 2024: що це та який її розмір в Україні

Нецільова благодійна допомога
Фото: Pixabay

Працівник, який постав перед фінансовими труднощами, може отримати нецільову благодійну допомогу.

Що таке нецільова благодійна допомога та який її розмір в Україні у 2024 році – в матеріалі Фактів ICTV.

Нецільова благодійна допомога: що це таке

Нецільова благодійна допомога – це разова матеріальна допомога, яка виплачується працівнику у зв’язку із сімейними чи життєвими обставинами, що склалися. Такі грошові виплати надаються без встановлення умов або напрямів їх витрачання.

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Це може бути, наприклад:

  • лікування чи оздоровлення;
  • народження дитини;
  • поховання;
  • вихід на пенсію;
  • вирішення соціально-побутових питань.

Така допомога видається одноразово за наказом (розпорядженням) керівника компанії. Для її отримання працівник має написати заяву із зазначенням обставин, що слугуватимуть підставою для отримання грошової виплати. Після розгляду заяви роботодавець приймає рішення про надання допомоги та її розмір або про відмову.

Зверніть увагу! Надання нецільової благодійної допомоги — право, а не обов’язок роботодавця. Рішення про розмір такої допомоги роботодавець може приймати на власний розсуд.

Нецільова благодійна допомога 2024 не враховується у витратах на оплату праці, не є частиною заробітної плати, а отже, не оподатковується. Однак за умови, що її розмір не перевищує граничного розміру, визначеного Податковим кодексом України.

Також нецільову благодійну допомогу підприємства, організації чи установи резиденти України можуть надавати не тільки своєму працівнику, а й будь-якому громадянину, який є платником податків.

Нецільова благодійна допомога: розмір

Нецільова благодійна допомога у 2024 році становить 4 240 гривень (у 2023 році сума становила 3 760 грн). Це максимальна сума, яку можуть видавати працівнику. Вона не оподатковується ПДФО та військовим збором.

Але якщо грошова допомога перевищує зазначену суму, то вона підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%.

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