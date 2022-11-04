Листопад, 04 в 11:56

Під час дії воєнного стану українцям дещо спростили умови перетину державного кордону. Передусім це стосується переліку необхідних документів.

Які документи необхідні для перетину кордону – дізнавалися Факти ICTV.

Документи для однієї особи

Якщо ви вирішили поїхати за кордон без дітей, родичів чи тварин, вам потрібно мати:

Зараз дивляться

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт (не обовʼязково).

У Прикордонній службі України повідомили про домовленість з суміжними країнами. За цією домовленістю, країни пропускатимуть українців за наявності лише внутрішнього паспорта.

Такий варіант можливий для жінок, дітей та осіб з інвалідністю. Крім того прикордонники пояснюють, що без закордонного паспорта можуть виїхати люди лише з регіонів, де точаться бойові дії. Усім іншим необхідно мати закордонний паспорт.

Проте перед поїздкою обовʼязково уточнюйте інформацію в конкретних країнах, кордони яких ви плануєте перетинати, у відповідних консульствах або посольствах.

Не всі країни пропустять вас лише з українським паспортом, тому варто зʼясовувати окремо щодо кожної країни.

Правила про перетин кордону за внутрішнім паспортом дійсні тільки на проїзд в одному напрямку – з України.

Якщо ви плануєте повертатися назад, то маєте оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Воно видається дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

Це ж правило стосується ситуацій, коли закордонний паспорт пошкоджено чи втрачено під час подорожі або термінйого дії скінчився.

Документи для перетину кордону з дітьми

Щоби перетнути кордон, діти до 18 років повинні мати:

паспорт громадянина України.

Або

закордонний паспорт.

Крім того, дітей до 16 років зможуть випустити за кордон й за свідоцтвом про народження (якщо паспорт втрачено/пошкоджено). Проте діти до 16 років можуть виїхати з країни лише у супроводі дорослих. Це можуть бути:

батьки або один із батьків;

родичі дитини – бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха чи вітчим;

треті особи, яких уповноважили на це батьки.

Якщо з дитиною їде один з батьків, то необхідно мати:

внутрішній (та закордонний) паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини або його паспорт (внутрішній чи закордонний).

За наявності цих документів ви зможете перетнути кордон з дитиною, проте памʼятайте, що не всі країни пропустять вас лише з цими документами. Перед поїздкою ознайомтесь з правилами перетину кордону країни, в яку прямуєте.

Документи для перетину кордону з тваринами

Якщо ви вивозите тварину за кордон, на неї слід мати ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний).

Такий паспорт має містити таку інформацію:

позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація повинна бути проведена не пізніше 30 днів і не раніше 1 року до дати від’їзду;

фото тварини до досягнення нею 1 року;

позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;

інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);

інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).

Також з собою потрібно мати:

міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;

довідку про те, що ваш улюбленець не представляє племінної цінності.

Також тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом. Крім того, мікрочип повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Проте 14 березня 2022 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала Тимчасову процедуру щодо переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина) під час війни в Україні.

Згідно з цією процедурою тварина може не відповідати стандартним вимогам (чип, паспорт, щеплення, тести).

Але коли ви прибудете в країну призначення, вам доведеться заповнити декларацію на тварину, повідомити інформацію про місця перебування відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю, а також зробити необхідні ветеринарні процедури у місці перебування (чипування, вакцинацію проти сказу, дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу).

Які документи потрібні чоловікам під час перетину кордону

Варто нагадати, що під час дії воєнного стану в Україну, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон країни.

Ті чоловіки, які можуть виїхати, повинні мати:

внутрішній паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

документ, який підтверджує його приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, посвідчення батька багатодітної родини тощо).

Документи для перетину кордону – список

Для усіх громадян України головні документи – внутрішній паспорт, а також закордонний. Тому ці два документи є обовʼязковими для будь-якої групи.

Чоловіки з інвалідністю – посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Люди, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час – посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження.

– посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи про відрядження. Багатодітний батько або мати – свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

– свідоцтво про народження всіх дітей, посвідчення батьків багатодітної сімʼї. Чоловік або жінка, які самостійно виховують малолітніх дітей – свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей.

– свідоцтво про смерть чоловіка (дружини) та свідоцтво про народження усіх дітей. Опікуни, прийомні батьки тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років – документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

– документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації. Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю – документ, який підтверджує інвалідність та родинні звʼязки.

Про інші умови виїзду та необхідні документи для перетину кордону можна прочитатти на сайті Державної прикордонної служби України.

Крім того, щоб спростити доступ до відповідної інформації, Держприкордонслужба удосконалила роботу чат-ботів на офіційному вебсайті відомства та у застосунку Telegram.

За допомогою них можна швидко дізнатися про правила перетину кордону, обмеження, що стосуються чоловіків вікової категорії 18-60, та отримати відповіді на багато інших запитань.