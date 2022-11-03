Листопад, 03 в 13:07

У більшості регіонів України вже почали запускати теплопостачання. Водночас віялові відключення світла не зникли, тому українці почали помічати, що під час відключення електроенергії батареї в квартирах холонуть.

Чому під час відключення світла зникає тепло у батареях – дізнавалися Факти ICTV.

Тепло в батареях залежить від електроенергії

Майстер котельні Василь Бердичівський зазначає, що власні котли, які часто стоять у квартирах українців, напряму залежать від електроенергії.

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– Якщо люди мають свій домашній котел, то він не буде працювати без електрики. Чому? Тому що газ гріє теплообмінник (маленька батарея в котлі), який нагріває рідину в наших батареях. Також у котлі є вмонтований електронасос, який ганяє воду по системі. Відповідно, коли вимикається світло, насос не працює, а котел відключається, – пояснює майстер.

Що стосується великих котелень, які є джерелом енергії для систем опалення, то тут ситуація подібна.

– У великих котельнях, які живлять системи опалення для певних будинків чи районів, принцип роботи схожий. Великі котли, в які подається газ, нагрівають труби та рідину, яка циркулює по наших батареях. Електронасоси у котлах сприяють циркуляції гарячої рідини у системах будинків. Тільки-но вимикається світло у районі, де розташована котельня, робота припиняється автоматично, – зазначає майстер.

Бердичівський додає, що після відключення світла у котельнях автоматично припиняється робота усіх систем. Відповідно, рідина припиняє циркулювати і, як наслідок, батареї у квартирах починають холонути.

– Наприклад, є котельні, які частково закупили генератори. Вони автоматично вмикаються, тільки-но зникає світло. У такому разі опалення працюватиме безперервно. Але генератори є не на всіх котельнях, – додає майстер.

Майстер додає, що часті відключення електрики – це не дуже добре для котелень.

– Якщо після відключення електрики котельня не відключилася автоматично, оператори можуть самостійно її відключити. Бо якщо горілки будуть продовжувати гріти газ, а гаряча вода не циркулюватиме, може статися вибух, – підсумовує Бердичівський.