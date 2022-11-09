Листопад, 09 в 11:51

9 листопада в Києві діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла для споживачів. Екстрених відключень не передбачається.

Водночас планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють на всій території України.

Нагадаємо, що згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня – до 2-3 відключень на 3-4 години.

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Світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергія буде відсутня протягом усіх часових проміжків.

Інтервали в графіку в окремих випадках може бути посунуто приблизно на 40 хвилин.

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Графік відключення світла у Києві для групи 1

Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.

Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.