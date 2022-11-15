Листопад, 15 в 17:34

Мінсоцполітики у 2022 році продовжує фінансування виплат на дітей до трьох років. При народженні дитини один із батьків має право на отримання таких коштів.

Яка сума виплат на другу дитину і як їх отримати при народженні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Варто зазначити, що виплата при народженні дитини має фіксовану суму — 41 280 грн.

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Ця сума не залежить від того, яка дитина за черговістю.

Саме тому виплати на другу дитину у 2022 році — 41 280 грн (як і на третю, четверту тощо).

Виплати на другу дитину 2022: як здійснюються

Виплати на першу, другу, третю та наступну дитину здійснюються таким чином:

10 320 грн — виплачують одразу;

860 грн на місяць — протягом 3 років.

Тобто, більше 40 тис грн батьки одразу після народження дитини не отримують. Такі ж виплати передбачені при усиновленні дитини.

Якщо мамі (або батьку) призначили допомогу при народженні маляти, а він (-вона) хоче вийти на роботу — виплати до 3 років зберігаються.

Важливо, що розмір виплат залежить від того, коли дитина народилася. Наприклад, якщо вона народилася до 30.06.2014, сума буде залежати від розмірів, які встановили на дату народження.

Виплати на другу дитину 2022: як отримати

Виплати на дитину можна оформити кількома способами:

У відділі соцзахисту. Для цього зверніться у відділ соцзахисту у своєму регіоні і напишіть заяву про народження дитини. Разом з нею подайте копію свідоцтва про народження дитини та пред’явіть оригінал документу.

Також оформити дані виплати можна в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

Як отримати виплати на дитину в Дії: