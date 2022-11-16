Зарплата військових в Україні 2022

Зарплата та додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ: хто і скільки отримує
Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби. Окрім того, під час дії воєнного стану їм виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн.
Додаткові виплати військовим передбачені постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року №168. Розберемо детально – хто та скільки отримує під час війни.
Хто має право на 30 тис. грн винагороди щомісячно
Під час війни, тобто з 24 лютого, всім військовослужбовцям (виняток – строковики), окрім основної зарплати, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тис. грн на місяць.
Ця надбавка стосується не лише тих, хто служить у ЗСУ, а й в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, Управлінні державної охорони, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту, співробітників ДСНС та Нацполіції.
Скільки ж наразі отримує на місяць, наприклад, стрілець Сухопутних військ з урахуванням кваліфікації, звання та додаткової винагороди? За даними Міноборони України, сумарно виходить 43 233 грн, у командира бригади це буде 62 962 грн.
Яка зарплата у військових на передовій
Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях (зокрема й строковики), також отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн пропорційно часу участі у таких заходах.
Відповідно, той самий стрілець Сухопутних військ, який перебуває на передовій, разом з додатковою винагородою отримує 113 244 грн щомісячно, а командир бригади – 132 962 грн.
Як військовослужбовцям отримати виплати
Треба прибути до військової частини, пересвідчитися у командира, що є наказ про зарахування на відповідну посаду, та приступити до виконання обовʼязків.
Надати у фінансовий відділ військової частини реквізити своєї банківської картки, якщо картки немає – документи для відкриття рахунку у банку.
Після цього частина подає заявку на виплати до Міністерства оборони.
Міноборони перераховує кошти частині, а та вже на банківську картку військовослужбовця.
Куди звертатися у разі виникнення проблем з виплатами
Підійти до заступника командира по роботі з особовим складом.
Якщо це не допомогло, звернутися до фінансистів військової частини.
Або ж зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони України: (044) 271-35-59, яка працює з 08:00 до 18:00.