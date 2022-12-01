Для нарахування декретних беруть до уваги 12 повних місяців (із першого до першого числа) з моменту настання страхового випадку – дня, з якого жінці призначили лікарняний. Беруться до уваги всі календарні дні, навіть святкові, тобто 365 днів року.

Якщо в жінки, наприклад, починається лікарняний 1 квітня 2023 року, то враховують період із 1 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Якщо лікарняний почнеться 15 квітня 2023 року, то розрахунковим періодом буде також 1 квітня 2022 року – 31 березня 2023 року.

Якщо людина прийнята на роботу 15 січня, а у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами йде 1 квітня, то розрахунковим періодом буде 1 лютого 2023 року – 31 березня 2023 року.

Якщо немає відпрацьованих повних місяців, тоді до уваги беруть дні.

Наприклад, людина працевлаштувалася, і за кілька днів приносить лікарняний, тоді їй для розрахунку беруть ті два, три чи десять днів, що вона відпрацювала.

Якщо людина прийшла на роботу і в цей же день принесла лікарняний лист, їй відпустку розраховують із окладу (або мінімальної заробітної плати, якщо в неї немає шести місяців страхового стражу).