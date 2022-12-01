Крок 1. Розраховуємо тривалість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
Відповідно до ст. 179 Кодексу законів про працю, оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами може тривати 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після) чи 140 (70 днів до пологів та 70 після) у разі народження двох і більше дітей або ускладнень під час пологів.
Жінки-чорнобильці мають право на 180 днів декретних (90 днів до пологів та 90 після).
Крок 2. Визначаємо розрахунковий період
Для нарахування декретних беруть до уваги 12 повних місяців (із першого до першого числа) з моменту настання страхового випадку – дня, з якого жінці призначили лікарняний. Беруться до уваги всі календарні дні, навіть святкові, тобто 365 днів року.
Якщо в жінки, наприклад, починається лікарняний 1 квітня 2023 року, то враховують період із 1 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року.
Якщо лікарняний почнеться 15 квітня 2023 року, то розрахунковим періодом буде також 1 квітня 2022 року – 31 березня 2023 року.
Якщо людина прийнята на роботу 15 січня, а у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами йде 1 квітня, то розрахунковим періодом буде 1 лютого 2023 року – 31 березня 2023 року.
Якщо немає відпрацьованих повних місяців, тоді до уваги беруть дні.
Наприклад, людина працевлаштувалася, і за кілька днів приносить лікарняний, тоді їй для розрахунку беруть ті два, три чи десять днів, що вона відпрацювала.
Якщо людина прийшла на роботу і в цей же день принесла лікарняний лист, їй відпустку розраховують із окладу (або мінімальної заробітної плати, якщо в неї немає шести місяців страхового стражу).
Крок 3. Розраховуємо страховий стаж
Для розрахунку суми декретних важливо знати кількість місяців страхового стажу, щоб розуміти, що братимуть для розрахунку – заробітну плату чи мінімальну заробітну плату.
Якщо жінка протягом року до дати настання страхового випадку мала не менше шести місяців страхового стажу, їй нараховуватиметься відпустка з її заробітної плати, скільки б вона не пропрацювала на підприємстві.
Якщо вагітна жінка має менше шести місяців страхового стажу, то її декретні виплати розраховуватимуться із мінімальної заробітної плати.
Навіть якщо жінка до працевлаштування перебувала на обліку в центрі зайнятості й отримувала допомогу на випадок безробіття, то в цей час за неї теж сплачували страхові внески.
Довідку про страховий стаж працівник відділу кадрів отримує в Пенсійному фонді України.
Для визначення страхового стажу неважливо, працює особа на повну ставку чи на половину, оскільки підприємство обов’язково сплачує мінімальний внесок ЄСВ.
Якщо працівник працює за сумісництвом, він приносить лікарняний лист за основним місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом йому виплачують лікарняний на підставі завіреної копії лікарняного листа та довідки про доходи.
Жінкам, які мають дуже велику зарплату, декретні обмежуватимуться тією сумою, з якої були сплачені внески. Наразі в Україні максимальна зарплата для сплати внесків становить 100 500 грн.
Крок 4. Розраховуємо середньоденний дохід
Наприклад, людина стабільно протягом року отримувала зарплату 10 тис. грн.
Щоб розрахувати середньоденний дохід, потрібно 10 тис. грн помножити на 12 місяців та поділити на 365 днів.
Крок 5. Розраховуємо суму лікарняних декретних
Знову візьмемо для прикладу зарплату в сумі 10 тис. грн.
Лікарняні декретні в звичайному випадку становитимуть:
10 тис. грн х 12 місяців/365 днів х 126 календарних днів відпустки = 41 424,7 грн декретних.
Якщо пологи відбулись з ускладненнями або в жінки народилося двоє та більше дітей, то сума декретних дорівнюватиме:
10 тис. грн х 12 місяців/365 днів х 140 календарних днів відпустки = 46 027,4 грн декретних.
Сума лікарняних, якщо жінка має статус чорнобильця:
10 тис. грн х 12 місяців/365 днів х 180 календарних днів відпустки = 59 178,1 грн декретних.
Лікарняні декретні не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та з них не стягується військовий збір. Жінка отримує нараховану суму, не сплачуючи жодних податків, як, наприклад, відбувається у випадку зі звичайними лікарняними.