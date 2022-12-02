Грудень, 02 в 14:44

Українці, які перебувають у певній країні більше 183 днів, автоматично набувають статусу податкових резидентів та зобов’язані сплачувати податки з усіх доходів, які вони отримують.

Які податки мають сплачувати українці в Німеччині та як це потрібно робити – дізнавалися Факти ICTV.

Податки для українців у Німеччині

Люди, які виїхали за кордон та стали резидентами певної країни, мають сплачувати податки країні-резиденту. У нашому випадку, це Німеччина.

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Навіть якщо українець офіційно працевлаштований в українській компанії та працює дистанційно, він має сплачувати податки в Німеччині.

– Якщо українець, який проживає в Німеччині понад 183 дні й працює за наймом, за що отримує зарплату, у тому числі дистанційно працює на українського роботодавця, то такі доходи оподатковуються в Німеччині. А якщо період перебування становить до 183 днів, то такий дохід оподатковується в Україні, – зазначає юрист Ростислав Кравець.

У такому випадку, радить Кравець, рекомендовано звернутися до відповідного фахівця в Німеччині, який зможе чітко визначити дату, з якої виникає обов’язок зі сплати податків у Німеччині, а також зможе допомогти з поданням документів для уникнення подвійного оподаткування. Документи ж з України про сплату податків також можуть допомогти отримати фахівці в Україні.

– Якщо українець, який вже став резидентом Німеччини, отримує дохід, наприклад, від здачі в оренду житла в Україні, то цей дохід може оподатковуватися в Україні. Тобто за місцем перебування житла, від якого отримується дохід, – додає Кравець.

Якщо резидент Німеччини працює в іншій країні, то дохід обкладається податком у цій країні. Іноземний заробіток працівника від податку звільняється. Але враховується при розрахунку ставки прибуткового податку на доходи, отримані в Німеччині.

Таким чином, якщо працівник не має інших доходів у Німеччині, то тут податку не виникне. Якщо ж резидент отримує додатковий заробіток з інших джерел у Німеччині, то іноземний дохід піднімає ставку німецького податку.

Податки для працевлаштованих українців у Німеччині

Що стосується тих українців, які офіційно працевлаштувались у Німеччині, то вони мають сплачувати ставку податку із заробітної плати – 14-45% залежно від сум річного доходу.

Якщо українець працює у німецькій компанії, і його відправляють у відрядження за кордон, де він перебуває менше 183 днів, то податок із зарплати буде сплачуватися лише в Німеччині. Додаткова умова: зарплату платить не філія роботодавця у країні відрядження, а німецька фірма.

Податки українця-фрілансера в Німеччині

Українець, який виїхав як фрілансер, не має сплачувати податки у Німеччині. Іноземний заробіток не оподатковується в Німеччині, проте впливає на ставку податку з німецьких доходів.

Іноземний дохід – це дохід, який отримує резидент за кордоном та має там постійне представництво. Своєю чергою, фрілансер не має постійного представництва та може працювати звідки завгодно.

Проте постійним представництвом фрілансера може бути його місце підприємницької діяльності. Офіс, квартира чи намет – головне, щоб представництво перебувало довгий час на одному місці.

Відповідно, якщо у німецького резидента є постійне представництво за кордоном, то прибуток, отриманий в іншій країні, в Німеччині не оподатковується. В іншому випадку, доведеться платити податок від прибутку в Німеччині.

Подання декларації про доходи в Німеччині

Подання декларацій – це обов’язкова процедура для країн ЄС, особливо, якщо іноземець (у нашому випадку, українець) після закінчення 180 днів перебування в країні отримує статус податкового резидента.

Не важливо, чи працюєте ви в німецькій компанії, чи залишаєтесь працювати на українського роботодавця, ви обовʼязково маєте подати декларацію про доходи в Німеччині.

Українці повинні відзвітуватися про свої доходи до податкової служби Німеччини та сплачувати податок, згідно з місцевими процедурами.

Для отримання детальної інформації про різні види податків у Німеччині дивіться Податкову систему Німеччини.