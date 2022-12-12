В РФ оговтуються від вибухів на аеродромах і готують чергову атаку – Ігнат

Грудень, 12 в 19:07

Наразі повітряні тривоги більше попереджувального характеру, тому що є інформація про можливість запуску балістичних ракет з Півночі та Сходу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

— Бомбардувальна стратегічна та дальня авіація противника Ту-22м3, Ту-95 та Ту-160 після певних певних подій у них, пов’язана із незрозумілими вибухами, була розосереджена по аеродромах. Десь там оговтуються вони від того, що в них сталося, – розповів Ігнат.

За його словами, те, що авіацію розосередили – не означає, що росіяни не готують чергову атаку.

Зараз дивляться

Ігнат також розповів, що наразі немає інформації, що Тегеран вже поставив Москві іранські ракети.

Раніше Ігнат допускав, що РФ може перемістити стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах Енгельс та Дягілево.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомлялося, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195.

Фото: Maxar