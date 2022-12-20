Грудень, 20 в 15:24

В Україні діє послуга Державна допомога малозабезпеченим сім’ям. Відповідно, соціальні виплати надаються малозабезпеченим родинам, які проживають в Україні та з поважних причин мають середньомісячний дохід менший від прожиткового мінімуму.

Про те, як отримати державну фінансову допомогу для малозабезпечених родин, дізнавалися Факти ICTV.

Умови надання допомоги

Відповідно до чинного законодавства, малозабезпеченою сім’єю в Україні є родина, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї.

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У такому випадку родина може звернутися до управління праці та соціального захисту населення для перевірки права на призначення державної соціальної допомоги.

Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини.

Передусім розмір прожиткового мінімуму залежить від складу сім’ї та кількості осіб. Відповідно, для кожної родини сума виплат буде різною.

В умовах воєнного часу в Україні строк виплати, яку було призначено раніше, не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Проте з 1 січня 2023 року дещо зміниться порядок нарахування допомоги. Згідно з постановою Кабміну №1320, автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану припиняється. Автоматичне нарахування всіх видів державної допомоги буде продовжено тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях або де ведуться бойові дії.

Відповідно, українські родини, які вже отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям, можуть втратити виплату з 1 січня 2023 року.

Щоб отримувати допомогу надалі, необхідно після 1 січня 2023 року звернутися до представників громад чи у ЦНАП з пакетом документів та подати відповідну заяву.

Після завершення воєнного стану виплати будуть надходити ще один місяць. Якщо ж ви хочете їх продовжувати, необхідно знову оновити документи протягом одного місяця.

Хто входить до складу малозабезпеченої сім’ї

До складу родини, яка звертається для надання допомоги, належать:

чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти , визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини , які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Як отримати державну допомогу

Оформлення допомоги безкоштовне. Щоб її отримати, необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг:

зберіть усі необхідні документи; напишіть заяву на отримання виплат; надішліть документи та заяву поштою до місцевого Центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту.

З 1 січня 2021 року заяви з документами приймаються органами соцзахисту лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі.

Які документи потрібні

Для отримання послуги необхідно надіслати такі документи:

заяву на призначення допомоги

декларацію про доходи та майновий стан родини;

якщо маєте довідку про участь в обороні України та у відсічі і стримуванні армії РФ на території України;

довідку про доходи, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України або фондах соціального страхування.

Термін надання допомоги – 10 календарних днів. Після опрацювання надісланих документів та заяви вам повідомлять про результати.

Де отримати допомогу

У разі призначення допомоги забрати соціальні виплати можна в:

структурних підрозділах з питань соціального захисту населення або у районних підрозділах у Києві;

виконавчому місцевому органі;

центрі надання адміністративних послуг.

Куди звертатися, якщо відмовили у допомозі

Відмовити у наданні соціальних виплат можуть з кількох причин:

родина має більше ніж один автомобіль;

у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира чи будинок (це не стосується тієї нерухомості, яка розташована на тимчасово окупованих територіях);

якщо один із батьків за рік до звернення купував земельну ділянку, нерухомість чи транспортний засіб або ж здійснював разову оплату будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних платежів);

якщо в родині є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військову службу чи не навчалися.

Якщо ж вам відмовили у наданні послуги, ви можете оскаржити результати, звернувшись в Окружний адміністративний суд.