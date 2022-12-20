Грудень, 20 в 14:36

Станом на вівторок, 20 грудня, на Київщині залишається критичною ситуація з електропостачанням. Без світла зараз 80% регіону.

Про це поінформував голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

Він нагадав, що нинішня ситуація стала наслідком нещодавніх ракетних обстрілів РФ та атак дронами. За словами Кулеби, після кожного масованого удару російських військ зростає складність та тривалість ремонтних робіт в енергосистемі.

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– Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури Укренерго застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону, – наголосив голова ОВА.

Він уточнив, що найскладніша ситуація зараз у Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах (це понад 30 громад).

У першу чергу енергетики повертають світло об’єктам критичної інфраструктури: лікарням, об’єктам тепло- та водопостачання.

Відновлювальні роботи тривають, фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки відключень світла.

Кулеба закликав мешканців Київщини з розумінням ставитися до ситуації.

Зранку 20 грудня в компанії Укренерго інформували, що в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужностей. Зокрема, в Києві забезпечено менше половини потреби споживання.

Відомо, що в столиці деякі споживачі перебувають без електроенергії вже близько доби. Після вчорашньої атаки ворожих дронів Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання.

В Укренерго сподіваються, що сьогодні вдасться включити обладнання, яке дозволить зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі.

Джерело: Telegram-канал Олексія Кулеби