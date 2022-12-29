Грудень, 29 в 18:05

У четвер, 29 грудня, енергетична інфраструктура України зазнала чергових атак з боку російських окупантів.

Щоб уникнути значних пошкоджень та стабілізувати ситуацію у Києві, Львові, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях енергетики запровадили екстрені відключення світла.

У частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

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Дізнатись про ситуацію з постачанням електроенергії в інших регіонах України дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Миколаївської та Чернівецької областей.

Де та коли не буде світла 30 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Обленерго Харківської області дотримується графіків стабілізаційних вимкнень.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Водночас обленерго Харківщини дозволяє налаштувати повідомлення про відключення за номером телефону та особовим рахунком, з чим детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівська область

Внаслідок чергової атаки російських окупантів у Львові та околицях, а також у частині Яворівщини та Пустомитівщини діють екстрені відключення. Без електроенергії всі три черги графіку погодинних відключень.

Решта споживачів області отримує електроенергію відповідно до погодинного графіку, запровадженого Львівобленерго.

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго дотримується стабілізаційних графіків вимкнень. Споживачі розподілені на три черги, час знеструмнення становить чотири години.

1 черга, години знеструмлення: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

2 черга, години знеструмлення: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 черга, години знеструмлення: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

Дізнатись свою чергу в рамках графіків знеструмлень можна за посиланням.

Співставити свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівському регіоні обленерго дотримується планових вимкнень світла у форматі “три через шість”.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла.

Через нестачу потужностей в регіоні запроваджені обмеження, які, якщо дозволить ситуація, дозволять поширити вимкнення світла на одну чергу, повідомили в обленерго.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області балансує між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В компанії попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Волинська область

Обленерго Волинської області оновило графіки на 30 грудня.

Для того, щоб ознайомитись з часом вимкнення світла в регіоні необхідно перейти за цим посиланням та обрати район електромереж, в якому мешкає споживач.

Відкриється файл, в якому буде вказано час відключення електроенергії за конкретними адресами.

В обленерго попереджають, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оновили графіки відключення, які діятимуть з 26 грудня до 1 січня 2023 року.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго запровадило графіки відключення, які передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 30 грудня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на “Графіки погодинних відключень (ГПВ)”. Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Черкаська область

Черкасиобленерго дотримується зелених графіків відключень, які передбачають чотири години зі світлом, дві – без світла.

Для зручності споживачів Черкащини обленерго розробило онлайн-форму, за якою можна легко та швидко дізнатися графік відключення енергії за адресою споживача.

Для того, аби скористатись онлайн-формою, необхідно зайти в розділ Графіки погодинних відключень за цим посиланням та вказати адресу споживача.

Після внесення адреси сайт згенерує графіки погодинних відключень, які застосовано саме за адресою абонента.

У компанії зазначили, що у зв’язку з ймовірністю ракетних обстрілів по Черкаській області можливі аварійні відключення.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується розкладу планових вимкнень світла, що був запроваджений Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Закарпатська область

Обленерго Закарпаття запровадило графік погодинних вимкнень електроенергії. Втім, фактичні години включення/відключення можуть бути змінені у разі:

недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області;

під час повітряної тривоги на території Закарпаття;

у разі відсутності зв’язку для дистанційного включення/відключення електроенергії, в результаті чого потрібен час для доїзду аварійних бригад до підстанцій;

на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

На 30 грудня прогнозовані години для трьох черг та однієї додаткової черги можна дізнатись за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях як Запорізька, Івано-Франківська, Житомирська та Рівненська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 30 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго, Прикарпаттяобленерго, Житомиробленерго та Рівнеобленерго.