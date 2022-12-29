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Факти / Україна / Суспільство

90% міста без світла: яка ситуація з електроенергією у Львові

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
лампочка світло електроенергія
Фото: Unsplash

У Львові, як і в інших містах України, тривають відключення електроенергії через ракетні удари РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Станом на ранок 29 грудня, 90% Львова без світла.

– 90% міста – без світла. Чекаємо на додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури. Залишайтеся в укриттях, – написав мер міста Андрій Садовий у Telegram.

Відповідно, наразі у Львові діють екстрені відключення електроенергії. Коли графіки погодинних відключень знову почнуть діяти, ви можете знайти інформацію про свій будинок на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Зараз дивляться

Загалом у Львові введено дві черги погодинних вимкнень (помаранчеві та білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою), а також додатково застосовані аварійні вимкнення.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

  • зелений колір – електроенергія подається;
  • помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
  • білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

Відключення світла у Львівській області

Відключення світла у Львівській області

– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

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