Грудень, 30 в 15:23

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Де продовжать діяти обмеження у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Комендантська година в Україні 2023

Київ та Київська область 23:00 – 05:00

Вінниця та Вінницька область 00:00 – 05:00

Луцьк та Луцька область – 00:00 – 05:00

Дніпро та Дніпропетровська область 00:00 – 05:00

Житомир та Житомирська область 00:00 – 05:00

Ужгород та Закарпатська область – немає

Запоріжжя та Запорізька область 23:00 – 05:00

Івано-Франківськ та область – з 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00 , а з 11 січня комендантська година у регіоні діятиме з 23:00 до 05:00 .

, а з 11 січня комендантська година у регіоні діятиме з . Кропивницький та Кіровоградська область 23:00 – 05:00

Львів та Львівська область 00:00 – 05:00

Миколаїв та Миколаївська область 00:00 – 05:00

Одеса та Одеська область 23:00 – 05:00

Полтава та Полтавська область 23:00 – 05:00

Рівне та Рівненська область – 00:00 – 05:00

Суми та Сумська область – 23:00 – 04:00

Тернопіль та Тернопільська область 23:00 – 05:00

Харків та Харківська область 23:00 – 05:00

Херсон та Херсонська область 19:00 – 06:30

Хмельницький та область 00:00 – 05:00

Черкаси та Черкаська область 23:00 – 05:00

Чернівці та Чернівецька область – 00:00 – 05:00

Чернігів та Чернігівська область 23:00 – 04:00

Донецьк та Донецька область 21:00 – 05:00

Луганськ та Луганська область 21:00 – 05:00

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме.

Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.