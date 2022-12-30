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Комендантська година в Україні 2023: в яких регіонах діють обмеження

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Комендантська година в Україні 2023: в яких регіонах діють обмеження
Фото: Depositphotos

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.

Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Де продовжать діяти обмеження у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Комендантська година в Україні 2023

  • Київ та Київська область 23:00 – 05:00
  • Вінниця та Вінницька область 00:00 – 05:00
  • Луцьк та Луцька область – 00:00 – 05:00
  • Дніпро та Дніпропетровська область 00:00 – 05:00
  • Житомир та Житомирська область 00:00 – 05:00
  • Ужгород та Закарпатська область – немає
  • Запоріжжя та Запорізька область 23:00 – 05:00
  • Івано-Франківськ та область – з 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00, а з 11 січня комендантська година у регіоні діятиме з 23:00 до 05:00.
  • Кропивницький та Кіровоградська область 23:00 – 05:00
  • Львів та Львівська область 00:00 – 05:00
  • Миколаїв та Миколаївська область 00:00 – 05:00
  • Одеса та Одеська область 23:00 – 05:00
  • Полтава та Полтавська область 23:00 – 05:00
  • Рівне та Рівненська область – 00:00 – 05:00
  • Суми та Сумська область – 23:00 – 04:00
  • Тернопіль та Тернопільська область 23:00 – 05:00
  • Харків та Харківська область 23:00 – 05:00
  • Херсон та Херсонська область 19:00 – 06:30
  • Хмельницький та область 00:00 – 05:00
  • Черкаси та Черкаська область 23:00 – 05:00
  • Чернівці та Чернівецька область – 00:00 – 05:00
  • Чернігів та Чернігівська область 23:00 – 04:00
  • Донецьк та Донецька область 21:00 – 05:00
  • Луганськ та Луганська область 21:00 – 05:00

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме.

Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

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