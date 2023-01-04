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Факти / Україна / Суспільство

Київ знову з графіками: як вимикатимуть світло 4 січня

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Світло електроенергія
Фото: Pexels

4 січня у Києві продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення світла.

У Yasno дали втішний прогноз щодо ситуації з електроенергією в столиці та запевнили, що світло вимикатимуть лише за графіками, якщо не буде нових атак.

Щоб ознайомитися з графіками відключень, почніть вводити адресу українською мовою.

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Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня 2-3 відключення по 3-4 год.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.

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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1


Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

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Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

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