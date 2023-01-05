Січень, 05 в 8:03

Енергосистема України активно відновлюється після атак на об’єкти критичної інфраструктури. У деяких містах, зокрема, у Києві діють стабілізаційні графіки відключення світла, проте останнім часом енергетики намагаються якомога менше обмежувати електропостачання.

Відключення світла в Україні 5 січня 2023

Миколаївська область

У Миколаївській області діють три черги споживачів, яким обмежують подачу електрики гарантовано кожні дві години, ще дві години можуть бути ймовірні відключення, а наступні дві години люди матимуть світло.

Ознайомитись з часом та адресами відключень світла у Миколаївській області можна за цим посиланням.

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Харківська область

У Харківській області енергетики створили постійний графік з 2 до 8 січня включно. Споживачів розділили на 12 черг, яким виключатимуть світло переважно по три години на добу.

Список адрес, де вимикатиметься світло, можна переглянути за посиланням.

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Львівська область

У Львівській області тривають відновлювальні роботи після останніх атак, тому місцевим жителям почергово подають електрику для запобігання аваріям в енергосистемі.

Графік вимкнень світла розбитий на три групи споживачів, з ним можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області діє схожа зі Львівською схема обмеження електропостачання – діють три черги споживачів, яким відключають світло переважно по три години.

Відповідний розклад залишається актуальним до 8 січня включно. Графік можна переглянути на сайті Обленерго за посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області енергетики теж працюють майже без відпочинку, завдяки чому в регіоні скасовані аварійні відключення світла.

Дізнатися про стан подачі електроенергії, яким оперує енергокомпанія, можна за посиланням.

Водночас Yasno сформувало стабілізаційні графіки для Дніпра та окремих населених пунктів області. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Запорізька область

У Запорізькій області не планують стабілізаційних відключень вночі 5 січня, проте вони розпочнуться о 09:00 із другої черги.

Енергетики попереджають, що орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – три години. Також можлива невеличка затримка через пересування фахівців до обладнання або у разі оголошення повітряної тривоги.

За інформацією щодо відключень по області можна стежити за цим посиланням.

Закарпатська область

На 5 січня сформовано чотири черги споживачів, згідно з якими відключення розпочнуться з 08:00 та триватимуть до 22:00. Для відстеження подальших змін можна перейти за посиланням.

У разі застосування аварійних відключень в окремих населених пунктах області перелік можна буде побачити за посиланням.

Інші області

Графіки відключення світла в інших областях України можна дізнатися на сайті Вінницяобленерго, Прикарпаттяобленерго, Волиньобленерго, ДТЕК Одеські електромережі, Полтаваобленерго, Рівнеобленерго, Сумиобленерго, Харківобленерго, Херсонобленерго, Хмельницькобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Чернігівобленерго та інших постачальників енергії.