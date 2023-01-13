Україна отримала вже 30 тис. терміналів Starlink – Федоров

Січень, 13 в 18:58

Україна отримала 8 тис. терміналів Starlink від Польщі, які вже передали енергетикам, медикам та в пункти незламності. Загалом в Україні вже 30 тис. терміналів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

— Останню партію — 8 тис. терміналів – допомогла придбати Польща. Сотні Starlink з цієї партії вже працюють в пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам, – зауважив міністр.

За словами Федорова, в Україні вже 30 тис. терміналів Starlink. Команда Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. Міністр додав,що у цьому допомагають міжнародні партнери.

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— Термінали Starlink стали частиною критичної інфраструктури України. Завдяки ним українці залишаються на зв’язку там, де не працює звичайна мережа під час відключень світла.

Наразі Україна вважається однією з держав з найбільшою кількістю терміналів Starlink. З початку повномасштабного вторгнення РФ країна отримала понад 22 тис. терміналів за ініціативою Мінцифри.

30 грудня Федоров повідомляв, що в Україну прибула одна з найбільших партій Starlink від польських партнерів.

Фото: Telegram/Fedorov