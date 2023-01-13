Украина получила уже 30 тыс. терминалов Starlink – Федоров

Январь, 13 в 18:58

Украина получила 8 тыс. терминалов Starlink от Польши, которые уже передали энергетикам, медикам и в пункты несокрушимости. Всего в Украине уже 30 тыс. терминалов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

— Последнюю партию — 8 тыс. терминалов — помогла приобрести Польша. Сотни Starlink из этой партии уже работают в пунктах несокрушимости по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам, – отметил министр.

По словам Федорова, в Украине уже 30 тыс. терминалов Starlink. Команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще большее количество терминалов. Министр добавил, что в этом помогают международные партнеры.

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— Терминалы Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть при отключении света.

Украина считается одним из государств с наибольшим количеством терминалов Starlink. С начала полномасштабного вторжения в РФ страна получила более 22 тыс. терминалов по инициативе Минцифры.

30 декабря Федоров сообщал, что в Украину прибыла одна из самых больших партий Starlink от польских партнеров.

Фото: Telegram/Fedorov