Січень, 18 в 18:34

Повномасштабна війна та воєнний стан зачепили кожну сферу життя українців. Особливих змін зазнали правила виїзду українців за кордон.

Починаючи з 24 лютого 2022 року почали діяти певні заборони щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Водночас законодавством було визначено категорії осіб, які могли перетинати кордон навіть під час дії воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, чи випускають за кордон осіб, які мають кредит.

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Чи випустять за кордон, якщо у вас є кредит

За словами адвоката та юриста Ario Law Firm Антона Діденка, наявність заборгованості перед банком або МФО жодним чином не впливає на виїзд із країни, а банк не може заборонити українцям переміщатися.

Річ у тім, що заборона на виїзд за кордон за борги, пов’язані з іпотекою або будь-яким іншим кредитом, виноситься тільки в судовому порядку.

Тобто, якщо у вас є заборгованість, ви її не сплачуєте та не зважаєте на повідомлення банку, справа може дійти до суду.

Як результат, справу передають до виконавчої служби, яка відкриває провадження, арештує рахунки та інше майно. Також боржнику можуть обмежити права виїзду за кордон.

– У зв’язку з невиконанням грошових зобов’язань, у тому числі кредитних, особі може бути обмежено право виїзду за кордон, – наголошує Діденко.

Експерт додає, що таке обмеження можливе лише в межах вже відкритого виконавчого провадження та за наявності відповідної ухвали суду щодо обмеження права виїзду.

– В іншому випадку заборони не існує, а також жодних додаткових документів особі, яка має кредит, брати з собою не потрібно, – додає юрист.

Як перевірити наявність виконавчого провадження

У цьому вам допоможе Реєстр виконавчих проваджень. Це автоматизована система даних, яка доступна для використання і роботи в електронному варіанті.

У реєстрі зафіксовані рішення, які повинні бути виконані за результатами суду та інших державних органів у порядку, передбаченому виконавчим провадженням.

Тут ви можете перевірити, чи є у вас відкриті виконавчі провадження, та переглянути стан вже наявних. Вам необхідно:

перейти за посиланням;

зазначити тип боржника – фізична чи юридична особа;

вказати прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи;

натиснути на кнопку Шукати.

Якщо відкритих проваджень у вас немає, на екрані ви побачите відповідну інформацію.