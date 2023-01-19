Січень, 19 в 12:50

Франція розглядає можливість передання Україні власних бойових танків Leclerc. Це може прискорити позитивне рішення Німеччини щодо постачання нашій державі танків Leopard 2.

Про це Politico повідомив французький чиновник та наголосив, що питання ще буде обговорюватися на спільному з німецькими урядовцями засіданні.

Що відомо про французькі танки Leclerc, їхні технічні характеристики та як вони можуть допомогти Україні, дізнавалися Факти ICTV.

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Танк Leclerc: що відомо

Leclerc (Леклерк) – основний бойовий танк французької армії. Він розроблений в 80-х роках, а серійне виробництво цієї моделі почалося в 1990 році на підприємстві концерну Nexter.

Leclerc був названий на честь французького генерала Філіппа Леклерка де Отклока, чия бронетанкова дивізія звільнила Париж у 1944 році. Іноді танк називають AMX-56, проте ця назва не є офіційною.

Розробляти Leclerc почали для заміни танка AMX-30 (має недостатній броньовий захист, що забезпечував високу мобільність та малі розміри).

Загалом було вироблено близько 900 бойових машин, майже половина з яких поставлена на експорт в Об’єднані Арабські Емірати. Інші – перебувають на озброєнні Франції. З 2010 року Франція зупинила виробництво танків Леклерк.

– Танк Leclerc є основною бойовою машиною армії Франції. На сьогодні цей французький танк вважається одним з найсучасніших машин у світі за кількістю інтегрованих і нього автоматизованих, електронних систем. Іноді його навіть називають танком, якому не потрібен екіпаж, – розповідає військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, Леклерк має інноваційні технології саме електронного характеру.

– За основними характеристиками Леклерк не сильно відрізняється від інших західних танків, таких як Leopard-2 модифікація А-7, Challenger-2, Abrams, – додає Коваленко.

За словами Коваленка, основною зброєю Леклерка є 120-міліметрова гладкоствольна гармата моделі CN-120-26, зі стволом 52 калібру (6240 мм), з автоматом заряджання, що стабілізована у двох площинах. У конструкцію башти також закладено запас для можливості встановлення перспективних танкових знарядь калібру 140 мм.

– Leclerc дуже добре броньований та має потужні можливості зі знищення ворога за рахунок непоганої 120-мм гармати CN-120-26 виробництва Франції. Це гладкоствольна гармата 52 калібру. Це забезпечує їй високі характеристики зі знищення навіть важкоброньованої техніки ворога, – каже експерт.

Leclerc має автоматичне заряджання, це дало змогу зменшити екіпаж до трьох осіб та значно знизити масу броні, а отже — збільшити рухливість машини. До речі, масу броні було зменшено приблизно на 7 т, якщо порівнювати з танками інших країн.

Велика кількість складного електронного обладнання позначилась на вартості танків. Leclerc вважається одним із найдорожчих у світі. До прикладу, у 2011 році вартість однієї машини становила $9,3 млн.

Наприкінці 2022 року Франція почала модернізацію 200 танків Leclerc, відповідно до якої техніка отримає оновлену систему управління вогнем та нову електроніку.

До 2025 року нові танки Leclerc XLR отримають дистанційно керований бойовий модуль з кулеметом 7,62 мм. Основне озброєння, зокрема гармата CN 120-26, збережеться. Буде поліпшена броня, у задній частині встановлять протикумулятивні екрани, спереду — блоки динамічного захисту.

Французькі Леклерки не брали участі у бойових діях, проте були залучені в миротворчих місіях у Косові та Лівані, де показали хороші результати.

У 2006 році під час одного інциденту в Лівані взвод із чотирьох Leclerc зіткнувся з двома-п’ятьма ізраїльськими танками Merkava, які намагалися увійти в ліванське село Марвахіна. Протистояння тривало 20 хв, після чого обидві сторони розійшлися.

Особливості Leclerc та думка експерта

Leclerc має систему автоматичного заряду з темпом стрільби 12 снарядів/хв. Оскільки зникає потреба у людині, що буде заряджати танк, автозарядник скорочує екіпаж до трьох осіб — командира, навідника та водія. Крім того, танк оснащений кулеметом 50-го калібру, що розташований співвісно з головним знаряддям, а не поруч із люком командира.

Leclerc має 120-міліметрову гладкоствольну основну зброю, що стріляє програмованими фугасними снарядами повітряного розриву.

Основні переваги танка Leclerc полягають у його оборонних властивостях та мобільності. Бойова машина на 10 т легша, ніж більшість західних основних танків. Це дає танку багато переваг:

хороше співвідношення потужності та ваги;

менший тиск на ґрунт;

чудове прискорення;

високу максимальна швидкість — 72 км на год.

Ба більше, французький Леклерк здатен проїхати 547 км без дозаправлення.

– Він був би дуже корисний для України! Французький танк прекрасно підходить для наступальних дій, він дуже ефективний, має хороше бронювання та характеристики захищеності башти та корпусу. Леклерк має високі показники стійкості самого бронювання щодо снарядів. Фактично це стійкість до 700 мм, – зазначає військовий експерт.

За словами Коваленка, танки мають один вагомий мінус – їх дуже мало на озброєнні у Франції.

– У Франції таких танків понад 200 одиниць. Тобто казати про те, що вони нам зможуть постачати велику кількість Leclerc, неможливо. Максимум, що зможе передати Франція – це батальйон, тобто трошки більше 30 одиниць. У цьому і проблема, – каже Коваленко.

Основні характеристики