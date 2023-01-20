СБУ в Киевской области задержала последовательницу херсонского коллаборанта Стремоусова
В Бучанском районе Киевской области сотрудники СБУ обнаружили и задержали россиянку, которая распространяла вражескую пропаганду и была последовательницей херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды.
В результате удалось разоблачить россиянку — последовательницу прокремлевского поклонника Кирилла Стремоусова. Она пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете российской пропаганды о войне в Украине.
Женщина в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе.
Первоначально злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. К тому же, поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.
После начала полномасштабной войны в 2022 году россиянка присоединилась к мощной сети интернет-пропагандистов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети занимались распространением враждебного контента в мессенджерах и социальных сетях, в частности, запрещенных в Украине.
Колаборантка распространяла пропагандистские материалы, полученные от российских кураторов.
СБУ во время обыска по месту жительства злоумышленницы обнаружила российские паспорта, запретную символику и мобильный телефон, с которого женщина администрировала пропагандистскую группу.
В настоящее время россияне сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Женщина под круглосуточным домашним арестом.