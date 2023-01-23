У Києві діють графіки: як вимикатимуть світло 23 січня
23 січня в Києві діють стабілізаційні графіки відключень світла. Встановлений Укренерго ліміт споживання електроенергії для столиці на сьогодні: вдень 948 МВт/вночі 608 МВт.
Днями гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що відключення електроенергії за графіком зачеплять і світло-сірі зони графіка.
Щоб ознайомитись зі стабілізаційними графіками відключення світла, почніть вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі