В рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу Україна – це Дім, – Шуляк

Зокрема, меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відновлення.

Окрім цього, сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі будівельних хабів у стратегічних місцях (головна мета хабів – консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та термінової відбудови пошкодженого житлового фонду).

За словами Кубракова, платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.

– У фокусі проєкту – прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроєкт №7198. На основі порталу Дія та механізму єПідтримка плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла, – зауважив Кубраков.

Представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг наголосила, що попри те, що війна проти України триває, ознаки швидкого відновлення стають дедалі очевиднішими, тому люди обережно, але рішуче починають повертатися.

– Їхня мужність та стійкість має підтримуватися фінансово, зусиллями уряду та його партнерів у сфері гуманітарної діяльності та розвитку, – зауважила вона.

Додамо, Міністерство відновлення та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень, серед яких впровадження ваучерів на відбудову або умовних готівкових коштів на ремонт. За допомогою них постраждалі зможуть ремонтувати своє житло.

Також Управління вже працює над забезпеченням збірних модульних будинків, які слугуватимуть як перехідне житлове рішення для українців, які втратили дім.

Наразі проводиться пілотна закупівля збірних та повнофункціональних модульних будинків місцевого виробництва.

Нагадаємо, УВКБ ООН тісно співпрацює з урядом України, місцевою владою, ООН, громадянським суспільством та іншими партнерами, щоб підтримати українців.

Так, у 2022 році УВКБ ООН підтримала майже 100 тис. людей матеріалами для екстреного ремонту житла. Завдяки співпраці було відремонтовано та утеплено вже близько 6 000 будинків.

Ще приблизно 200 тис. людей отримали місце для проживання в понад 700 центрах по всій Україні.