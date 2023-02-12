Лютий, 12 в 12:03

У Закарпатській області 12 лютого не плануються стабілізаційні відключення електроенергії.

А в понеділок, 13 лютого, теж день без обмежень – на Закарпатті проводитимуть заміри споживання.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Зараз дивляться

Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік від Закарпаттяобленерго на 12 лютого 2023 року можна переглянути нижче або за посиланням.

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Джерело: Закарпаттяобленерго