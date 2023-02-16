Лютий, 16 в 13:56

В Україні триває кривава війна. На жаль, десятки українських військових щодня зазнають поранень і гинуть за свободу та незалежність нашої країни.

Водночас із початку повномасштабної війни родини загиблих українських воїнів мають право на грошову компенсацію.

Факти ICTV дізнавалися, хто може отримати виплати за полеглого воїна, яку суму виплачують та як оформити компенсацію.

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Виплати за загиблого воїна 2023: хто може отримати

Фахівці всеукраїнської правозахисної громадської організації Юридична сотня зазначають, що у 2023 році було внесено низку змін щодо організації грошових виплат за полеглого військового.

– 1 лютого 2023 року були зареєстровані накази МВС №51 та №50, які стосуються змін у виплаті ОГД у разі загибелі військовослужбовців ДПСУ та НГУ. Такі самі зміни стосуються і військовослужбовців ЗСУ згідно з наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року, – зазначають в Юридичній сотні.

Отже, згідно зі змінами, ОГД виплачується, лише у тому разі, якщо військовий загинув під час дії воєнного стану або внаслідок поранення/контузії/травми/каліцтва, що сталося в період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі в бойових діях чи інших заходах зокрема, як уточнено наказами, на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення/травми чи іншого ушкодження.

Отримати грошову одноразову допомогу можуть родичі загиблого та особи, які перебували на його утримані. Це зокрема:

батьки (мама й тато);

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти, які не мають та не мали своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

Також є обовʼязкова умова, родичі загиблого не повинні проживати у РФ чи в Білорусі, а також не можуть бути засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність чи пособництво державі-агресору.

Розмір та порядок виплати за полеглого військового 2023

Сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Проте у 2023 році зміни торкнулись порядку виплат.

– Найголовніша зміна стосується порядку виплат. Тепер вона буде відбуватися поетапно, – зазначають в Юридичній сотні.

Компенсація поділяється на частини: перша 20% від суми, а потім щомісяця фіксовані суми:

перша виплата — 1/5 від призначеної суми ОГД;

друга частина ― залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) виплачується щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

– Тобто на першому етапі відбувається виплата 3 млн грн, надалі 300 тис. грн на місяць. Ця сума ділиться пропорційно за кількістю членів сім’ї загиблого, – додають в Юридичній сотні.

Як отримати виплати за загиблого воїна 2023: необхідні документи та куди звертатися

В Юридичній сотні зазначають, що члени сімʼї, які мають право на отримання ОГД, можуть реалізувати його з дати загибелі або смерті у свідоцтві про смерть.

– Якщо той, хто має право на отримання виплати, відмовляється від ОГД або протягом 3 років не реалізує своє право, частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД, – зазначають фахівці.

Після того як сімʼя отримала свідоцтво про смерть військового, можна починати збирати необхідні документи. Після цього родина має звернутися до військового керівництва загиблого, щоб отримати додаткові документи.

Протягом 10 днів командир військової частини передає родичам загиблого:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Військова частина за запитом ТЦК, до якого звернулися члени сім’ї загиблого, що помер унаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини в період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва) надає зазначені вище документи.

Щоб отримати виплату, необхідно звернутися з особистою заявою чи заявою законних представників осіб, які мають право на ОГД, до ТЦК та СП або уповноваженого підрозділу іншого силового відомства.

До місцевого територіального центру комплектування необхідно подати такі документи:

заяву про виплату одноразової грошової допомоги;

копію свідоцтва про смерть;

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові та місце реєстрації;

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Після того, як родичі, які мають право на ОГД, подали документи та заяву, районний ТЦК та СП завіряє копії документів, не пізніше 7 робочих днів після надходження надсилає їх обласному ТЦК та СП за підпорядкуванням.

Далі протягом 15 днів документи відправляють на розгляд в Міноборони. Там ухвалюють рішення протягом 30 днів.

– У разі позитивного рішення Департамент соцзабезпечення не пізніше трьох робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних ТЦК і готує проєкти розподілів. Районні ТЦК, які оформляли документи для призначення виплати, повідомляють членів сімей, – додають в Юридичній сотні.

Після відкриття асигнувань Командування Сухопутних військ ЗСУ не пізніше пʼяти робочих днів готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

З дня відкриття асигнувань не пізніше пʼяти робочих днів ОГД виплачується обласним ТЦК, а потім перераховуються на банківський рахунок, який сімʼя загиблого вказала у заяві.