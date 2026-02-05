Кабмін ухвалив рішення збільшити мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Підвищення мінімальних пенсій сім’ям загиблих військових

В Україні з 1 березня 2026 року підвищать мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Йдеться про адресну державну підтримку родин, чиї близькі віддали життя або зникли під час захисту країни від російської агресії.

Мінімальна пенсійна виплата на одного непрацездатного члена сім’ї — зокрема батьків, дружин або чоловіків, а також на одну дитину загиблого захисника чи захисниці — становитиме не менше 12 810 грн. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 грн.

Також зросте мінімальний розмір пенсії або державної соціальної допомоги для сімей, де виплати призначені двом і більше членам родини загиблого військовослужбовця, окрім непрацездатних батьків та подружжя. У таких випадках кожен член сім’ї отримуватиме щонайменше 10 020 грн замість чинних 6 100 грн.

Починаючи з 1 березня 2027 року, ці виплати підлягатимуть щорічній індексації.

