Загроза ракетної атаки: у Києві застосовані екстрені відключення
Через загрозу ракетної атаки у Києві 18 лютого відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, кажуть у ДТЕК, і обіцяють поступово повертати світло, коли знизиться загроза ракетного удару.
Ознайомитися зі стабілізаційними графіками відключення світла можна, почавши вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня два-три відключення по 3-4 год.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07.00 до 23.00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі