Лютий, 24 в 11:40

Балістичні ракети – це снаряди, які летять по балістичній траєкторії. Це означає, що ракети перебувають у некерованому русі.

Саме балістичні ракети для української ППО є одними із найскладніших цілей, адже можуть летіти на великі відстані, а запускатися – з стаціонарних і мобільних установок.

Докладніше про те, що таке балістичне озброєння та яку небезпеку воно несе для України – читайте в матеріалі.

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Які балістичні ракети має на озброєнні РФ:

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що Росія найчастіше використовує балістичні ракети Іскандер. Також із менш серйозного балістичного озброєння РФ застосовує Точку-У, Луну-М, які є досить застарілими.

За словами експерта, у ворога на початку повномасштабного вторгнення було 900 таких ракет, а зараз залишилося трохи більше від сотні.

Балістична ракета відрізняється від крилатої тим, що вона літає по балістичній траєкторії. Інакше кажучи, має здатність підніматися високо і вертикально атакувати зверху. Крилаті ракети можуть постійно маневрувати (ніби літак без льотчика).

Балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну, це ракети малої та середньої дальності, наприклад, дальність Іскандера – до 1 тис. км. Вона летить не зовсім як снаряд (піднявся в небо і впав), а має здатність трохи змінювати напрямок руху під час польоту. Проте Іскандер не може робити такі маневри, як крилата ракета, тобто розвернутися і полетіти в протилежному напрямку. А крилата – може (хоч і на 180 градусів).

Балістична ракета Точка-У летить на відстань 100-120 км, не маневрує, а рухається певною траєкторією. Вона взагалі нічого не бачить, летить просто як болванка і легко перехоплюється.

Також знайшли вони і Луну-М. Це ракета взагалі з 1960-х років, з дальністю ще меншою, ніж у Точки-У (70-80 км). Вона дуже не точна, може на 1 км відхилятися від цілі. Це приблизно як Катюша, яка в них колись була.

Навіщо вони їх дістали – невідомо, адже сенсу від них мало.

Далі йдуть ракети більшої дальності, наприклад, морського або шахтного базування. І, звісно, балістичні міжконтинентальні ракети, як SS-20, SS-22, Тополь, Сармат тощо.

Вони піднімаються в космос і далі летять по інерції, як метеорит, а падають за рахунок сили тяжіння.

Великі міжконтинентальні ракети мають не одну головку, а 5-7 (ракет). Коли вони вилітають в космос, можуть розділятися. Із однієї ракети можна уразити 5-7 цілей. Це – ядерний заряд.

Балістичні ракети, які зараз використовує РФ, наприклад Іскандер, теж можуть нести атомний заряд, але там може бути звичайна вибухівка (фугас тощо).

За різними даними, в Росії залишилося до 120 Іскандерів, тож вони хочуть придбати іранські Zolfaghar і Fateh-110. Це теж балістичні ракети. Вони мають малу й середню дальність, причому летять на приблизно таку ж відстань, як ракети Іскандер.

Боротися із балістичними ракетами може система протиповітряної та протиракетної оборони Patriot.

Росіяни захвилювалися, тому що Patriot може знищувати як Іскандери, так і Zolfaghar чи Fateh-110. Із майже 800 Іскандерів, які були по нас запущені, ми збили невелику кількість. Тому що засоби протиповітряної оборони, які у нас були, не могли ці ракети перехоплювати.

Крилаті ракети українська ППО збиває доволі успішно, а от балістичні – поки майже не може. На її перехоплення є 10-15 сек. Комплексами, які зараз є, це зробити важко. Тому, аби швидко та успішно збивати балістичні ракети, нам потрібно отримати Patriot.