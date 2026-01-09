Опубліковані фото уламків балістичної ракети Орєшнік, яким росіяни атакували Львівську область. Цей удар по цивільній інфраструктурі уже кваліфікували як воєнний злочин.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

СБУ показала уламки Орєшніка: що відомо

Зазначається, що відомство встановило місцезнаходження уламків російської балістичної ракети Орєшнік, якою ворог ударив по Львівщині в ніч проти 9 січня 2026 року.

Серед знайдених деталей:

блок стабілізації і наведення (фактично мізки ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

В СБУ наголосили, що ці уламки мають статус речових доказів, тож їх готують до передачі на поглиблені експертизи.

– За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети Орєшнік середнього радіусу дії класу земля-земля з російського полігону Капустин Яр. Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов, – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ, для притягнення їх до відповідальності.

Триває досудове розслідування воєнних злочинів Росії за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РФ офіційно визнала використання комплексу Орєшнік під час атаки на Україну.

Джерело : СБУ