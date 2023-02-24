Лютий, 24 в 12:17

Станом на ранок п’ятниці, 24 лютого, в енергосистемі України відсутній дефіцит. У зв’язку з цим до областей не доводилися ліміти енергопостачання, тобто обленерго не застосовуватимуть графіки відключення світла.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії продовжує знижуватися завдяки стабілізації електропостачання в країні… Ліміти споживання до областей не доводилися через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі, – наголошується в повідомленні.

Водночас в Укренерго попередили: якщо ситуація зміниться й різко зросте споживання електрики, будуть застосовані відключення світла.

Зараз дивляться

В Одесі поки що діють мережеві обмеження через значні пошкодження енергетичної інфраструктури (зокрема, обладнання підстанцій), спричинені неодноразовими обстрілами РФ. У місті застосовують графіки погодинних відключень електроенергії, щоб уникнути перевантаження обладнання.

Водночас через пошкодження, спричинені російськими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей, а також у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

А в Херсоні через ворожі атаки та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє ситуація, тривають ремонтні роботи.

У компанії уточнили, що через масштабність і складність пошкоджень відновлення енергооб’єктів потребує багато ресурсів та часу.

Понад 10 ГВт потужностей досі недоступні енергосистемі України, оскільки перебувають під контролем російських окупантів. Йдеться про Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.

Джерело: Укренерго