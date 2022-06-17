Червень, 17 в 17:15

У тимчасово захопленому російськими військами місті Маріуполь (Донецька область) окупанти забороняють дітям спілкуватися українською мовою.

Про це заявив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його даними, таку вимогу висунуло так зване керівництво закладів освіти. Вони погрожують дітям та батькам “непередбачуваними наслідками”.

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– Загарбники продовжують застосовувати проти українського населення тактику терору і геноциду. Зокрема, в окупованому Маріуполі так зване керівництво закладів освіти забороняє дітям спілкуватися українською мовою, погрожуючи непередбачуваними наслідками для дітей та батьків, – наголосив Мотузяник.

Схожу інформацію напередодні оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначав, що так зване керівництво шкіл (колаборанти) забороняє підліткам, які навчалися в україномовних закладах освіти, використовувати українську мову навіть на перервах.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники планують з 1 вересня повністю русифікувати навчання у школах Маріуполя. Окупанти продовжили навчальний рік у зруйнованому місті до 1 вересня, позбавивши дітей літніх канікул.

Джерело: Media Center Ukraine, Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада